Marc Anthony sale del confinamiento con dos videos nuevos - El Territorio Misiones

Lunes 14 de septiembre de 2020

Marc Anthony sufrió el parate por el coronavirus como tantos de sus colegas. Pero ahora, luego de varios meses, el cantante se siente listo para volver a darle alegría a sus seguidores con dos nuevos videos que saldrán en los próximos días El artista usó sus redes sociales para compartir la noticia con sus seguidores: “Mi Gente! ¡Atención¡, Pronto saldrá nueva música! Dos videos musicales grabados en una semana. Esto sigue ... ¡Dios los bendiga!”, señaló.El músico, hijo de padres puertorriqueños, sorprendió con el anuncio que está acompañado por una foto donde se lo ve pensativo, sentado y con los brazos cruzados. Los fans dejaron sus comentarios de felicidad y están con muchas ganas de conocer estos nuevos temas.Hasta el momento, Anthony no dio pistas de cuál será el estilo musical o si tuvo alguna colaboración con otros artistas, algo que está de moda por estos días.La anterior aparición del cantante fue en abril, con una emotiva versión del clásico You are so Beautiful como homenaje a los trabajadores de la salud.