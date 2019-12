Maravilla Martínez: "El boxeo no va a existir más en 150 años"

Viernes 27 de diciembre de 2019 | 22:00hs.

El ex pugilista Sergio "Maravilla" Martínez vaticinó hoy que "el boxeo no va a existir más en 150 años" porque el ser humano "no necesitará más peleas" y no se ganará la vida de esa manera."El ser humano evoluciona y lo seguirá haciendo. En 150 años el boxeo no va a existir más. El ser humano no necesitará más peleas, ni ganarse la vida de esa manera. En Europa se va extinguir primero y seguirá en los otros continentes", escribió Martínez en su cuenta oficial de Instagram.Martínez resaltó que la evolución está "ligada al amor" y en consecuencia "a la libertad". El ex púgil oriundo de Quilmes agradeció al boxeo porque le otorgó "templanza", pero reiteró su postura sobre la desaparición de dicho deporte."Va a estar bien que desaparezca el boxeo y otros deportes de lucha. ¿Por qué? Porque hay un abandono de salud en el campo de batalla. Entonces será momento que los guerreros peleen, claro, pero de otras formas", concluyó el ex campeón mundial de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y Organización Mundial del Boxeo (OMB).