Maravilla Martínez confirmó su vuelta al ring: "Llevo dos años preparándome"

"Por fin puedo confirmar mi regreso al boxeo. Llevo 2 años preparándome con la certeza de estar en el camino correcto. Con la felicidad de vivir día a día experiencias inolvidables", dijo.



"Sin pensar en lo que pueda ganar o no en lo que a dinero respecta. Sin pensar en una bolsa grande o pequeña. Tengo la dicha y fortuna de vivir sin necesidades financieras. Y en ese sentido, la seguridad permanece intacta y seguirá en crecimiento", escribió en Instagram.



Tras su último combate, en el que cayó con el puertorriqueño Miguel Angel Cotto en 2014 por decisión técnica del árbitro de la pelea en el décimo asalto –perdió los títulos mediados del Consejo Mundial de Boxeo, Lineal y The Ring–, Martínez comenzó a buscar volver a la actividad profesional hace dos años.



Hubo muchos rumores sobre su retorno, pero Maravilla eligió esperar el momento adecuado y no tener "la presión que otrora sentí por ir contrarreloj queriendo enfrentar a los mejores y ser una y otra vez campeón".



"Hoy, vivo mi vida plenamente. Hoy, aprendí y comprendí que la recompensa es justamente la que vivo día a día. "La recompensa está en el camino" me dijeron una vez. Rotunda verdad", explicó.



"Hace dos años me propuse regresar y enfrentar una preparación acorde a un espectáculo deportivo y a la altura de mis circunstancias. Me propuse ver mi capacidad de superación para: Resistir y disfrutar una preparación de aproximadamente seis meses; desafiar a otro boxeador; subirme a un ring y mirarlo fijamente a los ojos, cara a cara; y luego boxear, ganar, dar espectáculo y sobre todas las cosas, disfrutar la situación y el presente", sostuvo.



Gracias a una extensa trayectoria, que incluye 51 victorias –28 por nocaut–, tres derrotas –dos por KO– y dos empates, Martínez se transformó en uno de los boxeadores argentinos más importantes en la historia, lo que le valió el ingresó al Salón de la Fama de Atlantic City en el final del 2019.



Maravilla se entrenará en el gimnasio Detroit de Vallecas bajo las órdenes de Tinín Rodríguez, quien será el encargado de preparar al boxeador argentino para su regreso al ring.



"Hoy construí un equipo nuevo de trabajo, respetando las bases más nobles de mi anterior etapa de boxeador hasta el año 2014. Hoy prima el optimismo, la misma seriedad que siempre me caracterizó, sin autoritarismo, sin prepotencias, con un equipo del máximo nivel profesional y, sobretodo en lo personal, compañerismo y honestidad. Hoy quiero vivir esto que elegí y ojalá quienes quieran puedan disfrutar conmigo esta decisión", cerró.

