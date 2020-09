Maravilla Martínez confirmó que volverá a subirse al ring el 5 de diciembre - El Territorio Misiones

Viernes 11 de septiembre de 2020 | 10:20hs.

Sergio Maravilla Martínez confirmó que volverá a subirse al ring el 5 de diciembre próximo tras su regreso al boxeo con victoria por nocaut técnico ante José Miguel Fandiño el pasado 21 de agosto.“Próxima parada: 5 de diciembre. Con la fecha decidida, continuamos trabajando para determinar lugar, rival y resto del cartel. ¡Os mantendremos informados!”, publicó Martínez en su cuenta de la red social Instagram.Días atrás, el quilmeño había anticipado que el combate sería nuevamente en España, y en cuanto al rival señaló que con su empresa promotora estaban hablando “con un italiano”.“Estamos buscando a alguien que tenga un buen récord. Igual estamos analizando tres o cuatro opciones más. Se hablaba de un mexicano, de uno de los hermanos de Canelo (Álvarez), pero hace mucho que no combate y no suma”, explicó “Maravilla” a poco menos de un mes de su vuelta al profesionalismo.Seis años después de haber anunciado su retiro, el argentino, excampeón de los medianos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), retornó con una victoria por nocaut técnico sobre el asturiano José Miguel Fandiño, en la ciudad española de Torrelavega, por lo que se ilusionó con volver a pelear por un título del mundo.El oriundo de Quilmes, entonces, sumó este triunfo a una extensa trayectoria, que incluye 52 victorias –29 por nocaut–, tres derrotas –dos por KO– y dos empates, que lo transformaron en uno de los boxeadores argentinos más importantes en la historia.Al término del combate, Maravilla se mostró emocionado por el regreso. “Gracias por la oportunidad, a todos por estar aquí. No me olvido de todo lo que pasé, de todo lo malo por lo que pasé. Fueron momentos durísimos, pero salí adelante, me preparé, me entrené, estaba listo para hacer 10 asaltos pero por suerte Fandiño se cayó, los golpes al cuerpo le hicieron daño”, dijo al término de la pelea.Luego agregó: “En dos años hice un trabajo brutal. Me recuperé de mis lesiones, invertí mucho dinero en mi recuperación. Mi objetivo es volver a ser campeón del mundo”, sentenció.Así Martínez, excampeón mundial de los pesos superwelter y mediano, sorprendió en su momento con un peso de 73,2 kilogramos (Fandiño marcó 75,2), tras lo cual reconoció sentirse feliz por volver a pelear a su edad, nada menos que 45 años. “Estoy muy contento porque todo va según lo planificado”, dijo.