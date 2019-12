Maratón de encuentros por megaplan para reactivar la economía en el país

Jueves 19 de diciembre de 2019

La canasta de pobreza aumentó 42% La Canasta Básica Total (CBT), que define el nivel de pobreza, aumentó un 5,5% en noviembre respecto al mes previo, y alcanzó un costo de 37.596 pesos para una familia tipo, informó ayer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), en el penúltimo mes de la gestión de Mauricio Macri.

Una familia de cuatro miembros que no tiene que pagar el alquiler de su vivienda necesitó en noviembre 37.596 pesos para no caer en la pobreza y 15.098,79 pesos para no ser indigente.

Para ese tipo de configuración familiar es el salto más importante del año, con una suba entre octubre y noviembre de 5,5 por ciento. En lo que va del año, la canasta de pobreza registró un aumento de 42 por ciento.

Los que cobrarán el bono de fin de año

En cifras $5.000 Es lo que van a percibir como bonos los jubilados y pensionados que perciban los haberes más bajo del sistema previsional. Además cobrarán $2.000 los beneficiarios de asignación por hijo, por embarazo o por discapacidad .

Mientras se debate en todos los ámbitos el megaproyecto de la Nación, buscando resolver la crisis económica y social, se conocieron nuevos datos de cómo la inflación fue afectando a los sectores menos favorecidos. Los datos se corresponden con la Canasta Básica Alimentaria que aumentó un 6,3%. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) señaló ayer que para no ser indigente, una familia tipo necesitó 15.099 pesos y para no ser pobre un ingreso superior a los 37.596 pesos (ver La canasta...).Durante la jornada, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, desarrolló varias reuniones en las que volvió a hablar de lo grave de la situación. Ante tal urgencia, gobierno nacional avanza en el plan para poder aprobar el proyecto de emergencia económica este viernes.Para hoy a las 11 fue convocada la sesión en la Cámara de Diputados para poder darle media sanción al proyecto.Sergio Massa, presidente de la Cámara Baja, negociaba ayer con el interbloque de Juan Schiaretti y Roberto Lavagna para poder lograr quórum y aprobar la ley.A su vez, para el viernes ya fue convocada una sesión especial en el Senado. Es decir, si se aprobara en la Cámara Baja rápidamente se trataría en la Alta, donde el Gobierno corre con ventajas.Ayer Infobae consignó que Juntos por el Cambio ya anunció que no dará quórum para el tratamiento del proyecto de ley. No lo acompañarán. Sólo bajarán al recinto a las 10 de hoy para la jura de los diputados que ingresan en lugar de los legisladores que fueron designados para otros cargos en el Poder Ejecutivo. Por eso el Frente de Todos negocia con dos interbloques más chicos para lograr el consenso necesario y aprobar la ley.Justamente, ante legisladores se adelantó ayer que habrá aumentos para los trabajadores que pertenecen al sector privado.Esto fue confirmado por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, quien participó del plenario de comisión en la Cámara de Diputados, donde se trata el proyecto de emergencia que presentó el gobierno nacional.Advirtió que es “muy difícil pensar en un esquema salarial único para todos los trabajadores del sector privado”, pero que el gobierno nacional “no pude permanecer ajeno a atender e impulsar los salarios de aquellos que han quedado postergados”. “Estamos pidiendo una facultad, mientras dure la emergencia, para establecer incrementos salariales mínimos para el sector privado”, explicó.Mientras se aguarda para hoy el inicio del tratamiento del megaproyecto, que desató desencuentro en el oficialismo y la oposición, el presidente Alberto Fernández afirmó que “la situación fiscal del país es mucho más compleja de lo que se piensa”. Fue durante un almuerzo concretado ayer con ejecutivos de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), en el marco de la Asamblea Anual, de la entidad que se encuentra conformada por los dueños de las principales empresas como Accenture, Techint, Ledesma, y Mercado Libre, entre otras“Estamos en el fondo del pozo, solo nos queda mejorar”, les dijo a los empresarios durante su discurso. Además, los convocó a sumarse a la lucha contra la pobreza y el hambre.Fernández además recibió ayer en la Casa Rosada a la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), en medio de su convocatoria a todos los sectores contra el hambre y de la tensión con los prelados por el nuevo protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE).El jefe de Estado le dio la bienvenida a la cúpula de la Iglesia, liderada por monseñor Oscar Ojeda, quien llegó junto al arzobispo de Buenos Aires y primado de Argentina, Mario Poli, en el marco del “primer encuentro protocolar”.“Lo sentimos y lo sufrimos, estamos al lado de los más débiles y vulnerables, el tema del hambre nos preocupa muchísimo”, expresaron los referentes de la Iglesia. Además, remarcaron su preocupación por el flagelo de las drogas entre los jóvenes.Por su lado, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) junto a la Confederación General Económica (CGE) y la Confederación General Empresaria de la República Argentina (Cgera) realizaron un encuentro ayer denominado “El país federal pyme y el nuevo escenario productivo”. Contó con la participación de unos 900 dirigentes pyme, empresarios y autoridades nacionales y provinciales.“El país necesita una transformación importante y las pymes no podemos quedar afuera. Estamos en cada rincón de Argentina generando empleo y riqueza”, aseveró el titular de Came, Gerardo Díaz Beltrán.“No tengo dudas que el gobierno va a convocar al sector pyme. Aquí estamos con propuestas y dispuestos a colaborar”, afirmó.En el marco de las políticas de apoyo a los sectores de menores ingresos anunciadas por el gobierno nacional, Anses otorgará un bono extraordinario de fin de año que alcanzará a un total de 9 millones de jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.Según se informó desde la Anses, la medida, que busca sostener a los segmentos más vulnerables y golpeados por la aguda crisis económica y social que atraviesa la Argentina, implicará el pago de 2.000 pesos para quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de hasta 5.000 pesos para los jubilados y pensionados que cobran los haberes más bajos del sistema previsional.El bono de 2.000 se abonará antes de fin de año por todos los titulares de la AUH, la Asignación por Embarazo, por zona diferencial y de AUH por hijo con discapacidad.En el caso de los jubilados y pensionados, percibirán un bono antes de fin de año y otro por el mismo monto en enero de 2020 y está destinado a quienes cobran una sola prestación. Esto significa que una persona que percibe un haber jubilatorio y otro por pensión no estará incluida en el cobro.De esta manera, los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, que actualmente es de 14.068 pesos, cobrarán 5.000 pesos antes de fin de año y una suma igual en enero. El valor del bono extraordinario irá variando de acuerdo al haber percibido por el jubilado y pensionado beneficiado, hasta llegar a un máximo de 19.068 pesos, una cifra que surge de sumar la jubilación mínima más 5.000 pesos.El bono extraordinario será depositado en las cuentas donde habitualmente cobran sus prestaciones, sin tener que hacer ningún trámite adicional.