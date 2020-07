Maradona sigue la disputa con sus hijas

Sábado 4 de julio de 2020

“Escuchénme, córtenla con eso de que estoy borracho. Mi propia hija me lo viene a decir. Yo a mi hija la llevé desmayada con 15 añitos a la casa. Esto es la verdad, me duele”, dijo Diego Maradona en un audio que se volvió viral, en el marco de los cruces que viene teniendo el ex jugador con sus hijas.

En la grabación, a la que tuvo acceso Teleshow, Maradona también hace referencia a la supuesta estafa económica de Claudia Villafañe que derivó en una enorme batalla legal. “No le voy a aflojar. Creen que apurándome a mí me van a hacer caer todo lo que me robó la madre. No se enganchen, chicas, no se enganchen”, continuó el 10, haciendo referencia a las declaraciones de Giannina sobre el problema de su padre con el alcohol.