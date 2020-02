Maradona: “No me interesa que me den una plaqueta”

Martes 25 de febrero de 2020 | 20:45hs.

“Yo no voy a recibir ningún regalo. Voy como DT de Gimnasia y Esgrima La Plata”. Fiel a su estilo, Diego Armando Maradona fue contundente a la hora de hablar del homenaje que le prepara Boca para la última fecha de la Superliga, que se disputaría el sábado 7 de marzo en la Bombonera.





“Quiero ver el palco que lo refaccioné todo, con fotos nuevas y con otras que se quemaron. Pero que se quemaron solas eh, yo no las quemé. Quiero ir a ver el palco, ahí va a estar toda mi familia”, agregó Pelusa en diálogo con Presión Alta, por TyC Sports.







Lejos de poner fin a la polémica, Maradona apuntó contra Riquelme: “¿Me dicen que soy hincha de Boca? Yo soy hincha de Boca, pero yo no renuncié nunca a la Selección, no falté a ningún partido en Boca y no falté a ningún entrenamiento en Boca. A los amigos que son amiguetes no tienen idea de esto porque entraron sin estudiar. Y lo digo por todos eh, no solo por Riquelme. No me interesa que me den una plaqueta, no me interesa que me reciban total la calle dice otra cosa”.







Respecto a la lucha por el título de Boca, mano a mano con River, y las serias chances de que River se adjudique el campeonato gracias a la “ayuda” de Gimnasia, Diego aclaró: “Yo no creo eso. Yo estoy esperando que Gimnasia haga un gran partido con Boca y si Boca pierde el campeonato, no lo pierde con nosotros”. Y remarcó: “No necesito que nadie me cuelgue una bandera ni nada, yo soy hincha de Boca”.







En la breve entrevista que brindó horas antes del encuentro por Copa Argentina ante Sportivo Barracas, el Diez mostró su felicidad por la relación que recompuso con Dalma, que “es una hija excepcional” y habló de su nieta Roma: “Es una bicha, salió a mi suegra que la quiero mucho”. En tanto, reconoció qué es lo único que lo preocupa: “No la puedo soñar a mi vieja, eso me tiene preocupado. Es lo único me preocupa, después nada más”.







Pese a las declaraciones del vicepresidente Mario Pergolini y del presidente Jorge Amor Ameal, todo indica que Boca le entregará una plaqueta de reconocimiento a Maradona, y el acto estaría a cargo del Departamento de Relaciones Públicas, manejado por Alberto Salvo y Alejandro González. Pero la Bombonera ya habló. Sucedió en el entretiempo y en el inicio de la segunda etapa del duelo ante Godoy Cruz, del último domingo.



El mensaje de apoyo surgió desde la popular donde se ubica la Doce, la barra brava del Xeneize. El cántico inicial fue “vale diez palos verdes, se llama Maradona...” y los impulsores le sumaron bombos cuando advirtieron que desde los diferentes sectores se sumaron. La cadena de canciones siguió con “hay que alentar a Maradó” y culminó con el clásico “Maradóoo, Maradóoo”, que resultó masivo.Pero inmediatamente surgió otro mensaje. Desde el resto del estadio (no desde el sector de la Doce" brotó el “Riqueeelme, Riqueeelme”, en apoyo al ídolo encargado del fútbol profesional y amateur de la institución, marcando la grieta en algunos casos; y, en otros, subrayando que las dos leyendas merecen el respeto.