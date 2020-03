Maradona apoyó a River y pidió suspender el fútbol argentino

Sábado 14 de marzo de 2020 | 12:10hs.

Diego Maradona, entrenador de Gimnasia, respaldó la decisión de River de no jugar su partido de mañana ante Atlético Tucumán, por la primera fecha de la Copa de la Superliga, a raíz de la pandemia de coronavirus."Lo banco a morir. Mirá que a mí las gallinas no me van, pero lo banco a morir", dijo Maradona en declaraciones a la TV luego del partido que su equipo empató el virenes sin goles ante Banfield, justamente por el inicio de la Copa de la Superliga."Si los jugadores toman esta decisión de no jugar, los voy a bancar a morir", insistió.Antes del encuentro, y también en la TV, Maradona se había mostrado a favor de la suspensión total del campeonato. "Hay que cortar", dijo.