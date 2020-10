Mar del Plata: la playa se cubrió con 500 banderas para recordar a las víctimas del Covid-19 - El Territorio Misiones

Viernes 9 de octubre de 2020 | 10:30hs.

“En 'La Feliz estamos de luto. 504 banderas. 504 historias. 504 marplatenses que ya no están, que fueron víctimas fatales de la crueldad de esta pandemia”, escribieron en un comunicado difundido en la jornada de ayer, jueves.Horas después de que el municipio de General Pueyrredón informara en su último reporte que la ciudad balnearia había superado la cifra de 500 muertos por coronavirus, la Playa Bristol, ubicada junto al Casino Central, fue elegida para realizar esta intervención.“Los vecinos de Mar del Plata y Batán abrazamos a las 504 familias que perdieron a sus seres queridos. Sabemos lo difícil que es quedarse en casa en estos tiempos de tanta incertidumbre, en que los días se acumulan y los meses pasan, pero si queremos que nuestras playas vuelvan a estar llenas de momentos felices compartidos, es nuestra responsabilidad cuidarnos entre todos”, expresaron.“No queremos perder a nadie más, no queremos lamentar más víctimas fatales, más historias inconclusas, más familias destruidas. Por eso necesitamos que nos cuiden y nos cuidemos. Si podés quédate en casa y si no podés, cuidate y cumplí con todos los protocolos sanitarios”, cerraron en el comunicado.En medio de un pico de contagios, que generó que las autoridades ordenaran el retroceso de fase de aislamiento, el Municipio ya comenzó a planificar cómo encarar la temporada de verano.El intendente Guillermo Montenegro adelantó este jueves por la mañana que ya se piensa en reducir a la mitad el cupo de turistas que ingresarán a Mar del Plata luego de una reunión virtual que mantuvo el martes con el ministro de Turismo de la Nación Matías Lammens, el titular de la cartera de Producción bonaerense Augusto Costa, y los intendentes de la Costa Atlántica.“Estos números los vamos a tener que ir manejando porque nunca pueden estar arriba del 50% de la población media de Mar del Plata en una temporada”, expresó el jefe comunal en diálogo con Radio Con Vos.Para poder limitar el ingreso de visitantes, Montenegro adelantó que se utilizarán “aplicaciones tecnológicas para ver cuánta gente puede ingresar", en vistas de lo estipulado.El funcionario alertó en ese sentido la importancia de reactivar la actividad turística para la economía. “Tenemos el peor índice de desempleo de la historia de la ciudad, peor que el 2001 y el 2002”, señaló el intendente en base a los datos que informó el Indec la semana pasada. La falta de empleo alcanza al 26% de los marplatenses.