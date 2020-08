Mar del Plata exigirá un hisopado previo a los turistas que lleguen a la ciudad - El Territorio Misiones

Viernes 21 de agosto de 2020 | 14:00hs.

En plena elaboración y presentación de protocolos de cara a la temporada de verano 2021, Mar del Plata anunció que se exigirá realizarse un hisopado a los turistas que ingresen a la ciudad para verificar que no tengan coronavirus.La medida fue confirmada por el intendente el intendente de General Pueyrredón Guillermo Montenegro, el jueves. "Siempre vamos a mirar el tema de cómo es el ingreso", dijo al anunciar la nueva exigencia."Hasta hoy, si no hay otro adelanto", indicó que será un punto clave el "hisopado y el control" de las personas que ingresen a la ciudad balnearia durante el verano. "Pensar que la temporada va a ser igual que las anteriores es un error conceptual, ya que va a haber protocolos como los que ya estamos usando para otras actividades y cualquier persona en Mar del Plata va a tener que cumplirlos", sostuvo.En ese sentido, según explicó el mandatario municipal en diálogo con Radio Mitre Mar del Plata, habrá muchas cuestiones a tener en cuenta de cara al verano, como la cantidad de gente que va a la playa o al corredor gastronómico. "Será importante la responsabilidad individual de cada uno", remarcó Montenegro."El ingreso de los turistas se evaluará con el Gobierno provincial y nacional. Es una actividad importante, que nosotros obviamente queremos cuidar, por eso estamos en plena discusión con el protocolo de balnearios", detalló. "No lo estamos aceptando como viene porque el área de salud lo contraindica. Seguiremos trabajando", agregó.Dado que todas las actividades aumentan en el verano en la ciudad, el intendente destacó al turismo como un factor importante, y destacó que se realicen al aire libre son las que tendrán "mayor valor"En cuanto a la situación del COVID-19 a nivel local, Montenegro indicó que registraron "un aumento de casos en estas últimas tres semanas y el promedio por día es de 70-75 positivos".De cara a la próxima temporada, representantes de Mar del Plata, Partido de la Costa, Pinamar, Villa Gesell, Mar Chiquita, Necochea y Patagones, entre otros, mantuvieron un encuentro virtual con funcionarios de la Subsecretaría de Turismo de la provincia de Buenos Aires y acordaron avanzar en la búsqueda de las estrategias que posibiliten la llegada de visitantes.El objetivo es reactivar la actividad económica de sus distritos, afectada por la pandemia.Si bien el municipio de Villa Gesell planteó que hasta el momento "no están dadas las condiciones" para recibir turismo y que la actividad estará condicionada a la situación sanitaria, el intendente Gustavo Barrera presentó un protocolo para el uso de playas.El plan incluye señalizaciones con banderas, para que los turistas que vayan a las playas lo hagan en las que haya menor cantidad de gente para evitar aglomeraciones. También prevén controles en los accesos y que la aglomeración de personas suele producirse en las playas del centro.