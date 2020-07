Manuel Manubens Calvet: "Se ha hecho estricta Justicia en cuanto a mi"

Jueves 23 de julio de 2020 | 22:05hs.

Luego de casi dos décadas de luchar por ser reconocido como hijo del millonario terrateniente Juan Feliciano Manubens Calvet, quien falleció en 1981 a los 77 años en la localidad cordobesa de Villa Dolores, el locutor correntino Manuel Antonio Manubens Calvet (66) quedó un poco más cerca de recibir una suculenta porción de la herencia de su padre. Y es que en las próximas semanas se iniciarán los trámites de división de propiedades y bienes del empresario y una importante parte de esto irá para el comunicador, quien hace 44 años llegó a la Tierra Colorada para formar su carrera en el mundo de la radiodifusión.









En dialogo con El Territorio, Manuel no ocultó su alegría por la novedad, aunque aclaró que desde hace tres años se siente más tranquilo y aliviado tras recibir la cédula de notificación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en donde se rechazaba la denuncia por falsedad ideológica o intentos de adulteración de documentos que pesaba en su contra.





"Se ha hecho estricta Justicia en cuanto a mi, inclusive han comentado que yo era un chanta, que yo era formado por otras personas para hacer todo esto y eso nunca fue cierto. Nadie nunca me manejó. Desde mi adolescencia yo tenia mucha personalidad, como cuentan de mi padre. La gente que me conoce van a decir que siempre tuve personalidad y que nadie iba a venir a llevarme de la nariz siendo jovencito. Siempre fui así y lo que decían de mi medio que me resbala", comentó el locutor quien en la actualidad está jubilado y que ya adelantó que tiene muchos proyectos a seguir vinculados a la radio.



Por otro lado sostuvo: que "Los primeros tiempos yo no tenia ningún apuro de que se publique o no, porque ya estaba marginado, mis hijos ya tenían el apellido de su abuelo, mis nietos también y la gente de esta noble provincia que me dio todo me ayudó para que arregle toda mi identidad. La gente se ha portado muy bien, mis compañeros de trabajo y toda la gente que me tiró buena onda en todo este tiempo".Sobre la novedad judicial comentó que "Era lo de esperar, nada más que como había mucha corrupción en nuestro país se dilató mucho. También estaba de por medio los sobrinos de mi papá que estaban vivos, ellos manejaban esta situación. La Justicia me reconoció y nada más, no ha pasado otra cosa. Le doy gracias a Dios que mis hijos ya crecieron, que son todos grandes y nos cuidamos entre nosotros".