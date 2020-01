Martes 28 de enero de 2020

El 2019 quedará marcado en la historia de Atlético Posadas como un año en el que se confirmó el trabajo de hace varios años. Ser campeón de un torneo de la Liga Posadeña tras 26 años fue, sin dudas, la mejor coronación para lo que hace mucho venían buscando en el barrio Tajamar.Ese campeonato, el Clausura, le dio el boleto al Decano al torneo Regional y tanto dirigentes como el cuerpo técnico aceptaron el desafío.Al igual que como se habían manejado durante el año pasado, en Atlético Posadas mantuvieron la base del plantel y lo reforzaron. Así llegó el título a fin de año y así encararon el armado del plantel que será parte de la zona 6 de la región Litoral Norte y que se medirá ante Sporting y La Picada.“Este torneo lo único que te da de premio es el ascenso, entonces entras a participar y gastas un montón de plata, que no tenemos, o vamos por todo. El tiempo dirá si estamos para pelear o no. Tenemos una zona muy difícil, si clasificamos después pasa sólo uno. Pero el primer objetivo es clasificar y el sueño es siempre el ascenso”, explicó Néstor Jaquet, DT del Decano.“Mantener la base fue importante, porque empezás a buscar otras cosas. Hay cosas que ya las tenes incorporadas, como jugar por abajo, pero tenemos que defender bien y cerrar los partidos”, analizó el entrenador, de cara a lo que será el Regional.En el último amistoso ante Guaraní, el Deca no logró sellar el resultado y terminó perdiendo ante la Franja. “No buscamos el resultado, pero erramos dos goles para ponernos 3-0 y terminamos perdiendo 2-1. Mejor que pase ahora y no por los puntos, pero son cosas que tenemos que corregir”, avisó Gareca, quien es uno de los artífices de este buen momento de Atlético Posadas.En cuanto a lo que mostrará su equipo en el Regional, Jaquet fue claro: “El objetivo futbolístico puede cambiar de acuerdo al rival y las circunstancias. Somos un equipo versátil y podemos cambiar el sistema”.“Contra Guaraní decidimos defender lejos de nuestro arco y exigir al rival, porque la cancha es linda y porque tenemos que pensar que vamos a enfrentar a rivales de jerarquía en el torneo”, agregó el entrenador.Atlético Posadas tendrá un duro debut en el certamen. El fin de semana, el Deca visitará a Sporting en Santo Pipó. Ambos disputaron la final por el torneo Oficial (la juegan los dos campeones del año) y los que festejaron fueron los de Santo Pipó.A la base del campeón del Clausura de la Liga Posadeña se sumaron Rodrigo Bareiro, Lucio Gómez, Marcos Morcillo, Gustavo Bóveda, Franco Roa y Matías Ferreira.Además de Sporting, el Deca compartirá zona con La Picada, otro conocido del último tiempo. Atlético gritó campeón en cancha del Tren del Oeste, luego de derrotarlo claramente en la final del torneo Clausura.La última participación de Atlético Posadas en un torneo del Consejo Federal fue en 2018. En esa oportunidad, los de la capital misionera disputaron el torneo Federal C y llegaron hasta los cuartos de final de la región Litoral Norte.El Deca fue líder de la zona 5 y avanzó directamente a la Segunda Fase del campeonato, pero fue eliminado por Mitre en esa instancia.