Mandové se hace escuela

Martes 14 de julio de 2020

Por Agustina Rella sociedad@elterritorio.com.ar

Docente, ilustrador, asiduo a los cafés, bohemio, selectivo con sus amistades, pero generoso con todos. Artista con una huella imborrable en la Tierra Colorada y recordado por todos como un ‘buen tipo’. Floriano “Mandové” Pedrozo es un baluarte que post-mortem recobra más y más notoriedad en la región, no sólo a través de anécdotas de quienes trabajaron con él, familiares y amigos o aquellos que resguardan sus dibujos, sino también para aquellos que buscan enaltecer el arte de los buenos valores.De esta manera es que a los docentes y directivos de la Escuela Para Jóvenes y Adultos N° 84 de Posadas, se les ocurrió bautizarla bajo el nombre del misionero.“Todas las escuelas siempre se quieren llamar San Martín, Sarmiento, Belgrano... y está bien, pero ¿por qué no resaltar una figura local como Mandové Pedrozo?”, arrancó subrayando Víctor Durán, profesor de Informática del citado establecimiento y uno de los impulsores de esta idea.Tal como contó el docente, que hoy se dedica a investigar cada detalle de la vida de Pedrozo, la iniciativa surgió el año pasado en la 84, pero luego vinieron las elecciones, el fin de año y quedó el compromiso de retomar el pedido este 2020. Como en tantos otros casos, la pandemia hizo mella y al cortar las actividades regulares de todos, frenó la llegada del petitorio formal al Consejo General de Educación de la Provincia de Misiones.Dentro de esta formalidad, se estima que la elección del nombre de una escuela debe estar acompañada no solamente por la aprobación de sus representantes sino también de argumentos sólidos que la justifiquen. En ese marco, Durán comenzó, junto a sus colegas y la directora Norma Sawicz, la investigación sobre Mandové Pedrozo.Sin embargo, el espíritu curioso de Durán lo llevó más allá, a una carrera hoy sin fin, en la que continúa adentrándose cada vez más en la remembranza de Floriano.Entrevistas con ex directoras de escuela y ex compañeros docentes de Mandové (de la histórica Escuela N° 3 por ejemplo), familiares, amigos, colegas artistas, ex intendentes, compañeros del Bar Español y más le dieron letra para mucho más que una solicitud de nombramiento. Incluso llegó a la centenaria Tita Llamosas (102), hermana de la madrina del dibujante. Por eso, aprovechando el encierro de cuarentena, se dedicó a escribir, “y tengo como para un libro ya”, refirió Durán, que pretende terminar la obra literaria este año.Con este ímpetu llegó hasta El Territorio, donde se desempeñó Mandové como dibujante titular varios años, en búsqueda de datos muy específicos. Y en ese camino también se trasladó hasta Itacaruaré, ciudad natal del artista, para encontrarse con viejos conocidos y pisar la iglesia donde Pedrozo fue bautizado.Tal como entiende Durán, el recuerdo de Mandové fue cobrando más y más vida.“Yo lo conocí, tomé un par de cafés con él en el Bar Español”, recordó Durán sobre su anécdota propia con Pedrozo. En ese entonces, el docente quería que el ilustrador le diera clases de dibujo a un alumno suyo de 10 años, que veía con aptitudes. Por eso se encomendó a hablarle personalmente.“Él era muy especial, un poco parco si no le caías bien, pero aparentemente le caímos bien. Hablé con él un par de veces, me gustó su forma de ser”, relató y dio cuenta de que el niño logró ser alumno de Mandové.Además, comparando sus trazos con los de Castagnino (de quien fue alumno en La Plata) y alzando su arte, el investigador alegó: “Él nunca supo o se dio cuenta del valor cultural que aportó, porque lo hacía naturalmente. Tenía mucha facilidad. Por ejemplo, al dibujar la laguna San José, el lugar de las lavanderas, donde solía estar el ferry. Eso desapareció y Mandové lo seguía dibujando tal cual, como si estuviera ahí”, remarcó.A diez años de la muerte del artista, en 2017, El Territorio recordó parte de su vida y esta cronista dialogó con su entrañable amigo Tito Mónaca. “Fue un ser tan interesante... Humilde y generoso. Tenía en vida el homenaje que le tributaba el pueblo misionero porque todos lo querían y él era muy humilde, no alardeaba. Pero no hay lugar donde no haya un cuadrito suyo, su obra está en todos lados”, recordó en ese momento, Mónaca.Así como Mónaca, muchos amigos de Mandové, aunque lo sobrevivieron, hoy ya no están. Javier ‘Aguara-í’ Arguindegui y Mecha Villalba son algunos de los que trabajaron en este matutino codo a codo con Pedrozo y que también dejaron en sus letras el recuerdo.“Sos parte del pueblo misionero. Dejaste tus cuadros, tu personalidad de creador innato y eso nunca lo olvidaremos”, le dedicó Villalba en su panegírico de 2007 para luego replicar su paso en el decano de la prensa misionera: “La primera vez que su obra tomó forma de papel prensa, un domingo, desbordaba entusiasmo. Toda esa semana siguiente se ocupó de mejorar su dibujo para adaptarlo lo mejor posible a la tinta del diario. Contagiaba entusiasmo y rejuvenecía en cada publicación. Consciente tal vez de que de alguna forma su obra día a día se iba haciendo pueblo”.Aguara-í, con quien hacía un equipo irremplazable, marcó en reiteradas oportunidades que Mandové “veía la vida en términos pictóricos” y lograba composiciones “sublimes” dando vida a personajes anónimos que, de tan cotidianos, parecían conocidos.Docente en escuelas primarias, profesor de dibujo, pintura, escultura, en Itacaruaré, Iguazú o Posadas, Mandové se destacó.Taciturno, su discurso explotaba en filantrópico arte. Regalando retratos a transeúntes desconocidos o gastadas en forma de viñetas a cercanos amigos, se mantiene vivo en cada mural, en cada cuadrito hogareño con trazos de tinta o grafito empapados de grandes gestos.Un legado de soberbia estampa, recubierta de verdadero talento y despojada modestia.