Mandela y el Mburuvichá

Miércoles 15 de julio de 2020

Por Rubén Emilio Tito García rubengarcia1976@live.com.ar

Nelson Mandela nació el 18 de julio de 1918. Prisionero político por 27 años en condiciones infrahumanas, fue el primer presidente de Sudáfrica elegido democráticamente. En 1993 lo galardonaron con el Premio Nobel de la Paz.

Desde que se recibió de abogado luchó contra la segregación racial (apartheid) de su país, hasta que fundó la Liga Juvenil y organizó cuantiosas protestas mediante huelgas y actos no violentos, mientras el gobierno reprimía a los manifestantes con sangre y violencia. En repuesta, Mandela, recurrió a la lucha armada y, capturado, lo condenaron a cadena perpetua. Pero la lucha a favor de la igualdad racial continuaba e hizo de Sudáfrica un país invivible. Razón por lo que fue liberado y luego del llamado a elecciones, ganó su partido, haciéndolo presidente. Desde ese lugar, pacificó al país en libertad, instauró la democracia, eliminó la violencia, la discriminación y la injusticia. Gobernó hasta 1999 y entonces decidió retirarse de la vida política, sin la idea de perpetuarse. Reconocido mundialmente, fue hombre de consulta hasta su muerte en 2013, a los 95 años de edad.

Cierta vez relató Nelson Mandela: “Después de convertirme en presidente, les pedí a algunos miembros de mi protección cercana que pasearan conmigo en la ciudad para almorzar en un restaurante. Nos sentamos en uno de los restaurantes del centro y todos pedimos comida. Después de un tiempo, el camarero nos trajo nuestras solicitudes y me di cuenta de que había alguien sentado frente a mi mesa esperando comida. Cuando fue servido, le dije a uno de los soldados: ‘Ve a pedirle a esa persona que se una a nosotros con su comida y coma con nosotros’. El soldado fue y expresó mi solicitud al hombre. Éste levantó su comida y se sentó a mi lado. Mientras comemos sus manos temblaban constantemente, hasta que cada uno termina de comer y el hombre se marcha…

El soldado me dijo: -El hombre aparentemente estaba muy enfermo. Sus manos temblaban mientras comía. - No, en absoluto, dije. Ese hombre era el guardián de la cárcel donde yo estaba encarcelado. A menudo, después de la tortura a la que estaba sometido, gritaba pidiendo un poco de agua. Ese mismo hombre venía cada vez y orinaba en mi cabeza en lugar de darme agua. Por lo tanto, estaba asustado y temblando, esperando que yo le hiciera lo mismo, ya sea torturándolo o encarcelándolo, ya que ahora soy el presidente del Estado de Sudáfrica. Pero este no es mi carácter ni parte de mi ética. La mentalidad de venganza destruye los estados, mientras que la mentalidad de reconciliación construye naciones”.

También nos dejó la enseñanza de que el poder no da derecho a tomar venganza ni abuso. En nuestra rica historia misionera, cuenta la leyenda del guarán que en la región del Guayrá, hoy estado brasileño de Curitiba, y mucho antes de la llegada de los jesuitas, habitaban dos etnias: los avá (guaraní) del sur y los kangang del norte, en inveterada disputa a lanza y flecha por el mismo espacio geográfico. Resultado de contiendas, los primeros tenían cercados a sus rivales, que al rendirse los absorbieron formando una sola nación. Cierta vez, en un tranquilo atardecer mirando a los chicos jugar, el Chamán le dijo al gran Mburuvichá: “Recuerda cuando nuestros bravos tenían cercadas a las tribus del norte; un último golpe y caerían rendidos a nuestros pies. Qué botín habríamos conseguido. Nos hubiéramos hecho de embarcaciones, armas, hombres que apenas habrían salvado el pellejo, despojos de sobrevivientes, mujeres y niños. Hubiéramos tenido esclavos, concubinas y servidumbre a nuestra disposición, y nos sentiríamos más ricos materialmente. Pero, al mismo tiempo, estaríamos creando resentidos, humillados y rencorosos que alguna vez intentarían rebelarse solos o uniéndose a otras fuerzas enemigas, o creando intrigas internas. No olvides que los enemigos internos son los más peligrosos. Vale decir, que nuestra tranquilidad interior con el tiempo estaría convulsionada o, por lo menos, no tan segura. Sin embargo, al detener el avance exterminador y no atacar ofreciendo a cambio la paz, creaste una gran nación de norte a sur donde todas las tribus viven en armonía y ventura. Terminaste con las continuas reyertas y has hecho cicatrizar heridas de viejos rencores abiertas por las muertes de tantos parientes, tantos amigos, tantos ancianos, mujeres y niños. Todo eso lograste usando la razón, la conciencia y el corazón. Sé, por una revelación que recibiera en sueños, que debido a esta acción Tupá te premiará protegiendo a tus generaciones venideras, y no permitirá que la línea que iniciaras desaparezca de la faz de la tierra. Siempre que haya movimientos por justas reivindicaciones y a favor de los desposeídos en esta parte del mundo, habrá un descendiente tuyo luchando en sus filas. Está dicho y ha sido revelado cuando nació tu hija. ¿Recuerdas cuando nació? Todo el solar se cubrió de flores del tajy (lapacho) y sus árboles lucían más florecidos que nunca. Se podía observar oteando la selva que de cada cinco árboles de otras especies, sobresalía un majestuoso tajy mostrando orgulloso sus flores rosadas. Lo que había sido revelado se cumplirá en el tiempo. Escucha: la fruta madura no cae lejos del árbol. Así también son los hijos de buenos padres. Y ninguna venganza del hombre, lleva consigo a la paz y a la armonía; metas innegociables de todo buen gobernante. Ahora, amigo, vamos a mi cabaña, te invito a comer chipa so’o y a tomar kaguy”.

Reflexión: Nelson Mandela y el gran Mburuvichá (jefe de jefes) nos dejan el mensaje racional de la no venganza y de la libertad; del entendimiento que debe primar entre los seres humanos y el no abuso del poder, cuando se tiene poder.

Y en nuestra Argentina de hoy, Dios quiera que los activistas de la grieta y las subgrietas lo entiendan, porque la miseria y los miserables de toda pobreza que dejará la pospandemia en el país necesitarán de la unión de todos los argentinos para reconstruir la Nación.