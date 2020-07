Mañana vuelven las clases en la provincia, aún bajo modalidad virtual

Domingo 26 de julio de 2020 | 07:00hs.

Por Esteban Bueseck interior@elterritorio.com.ar

Así corresponde evaluar si todos los establecimientos educativos cuentan con esas condiciones. En Misiones, en el sector público y privado, hay 1.043 unidades de servicio en nivel inicial (incluyendo sede y aulas satélites), 1.209 en primaria y 587 en secundaria. Las unidades de servicio representan los establecimientos escolares en los cuales pueden convivir dos o más escuelas. Otro de los puntos está centrado en la cantidad de porteros para las escuelas. De los 1.449 porteros que tiene Misiones, 213 tienen más de 60 años y al ser población de riesgo no están aptos para regresar a trabajar.





Mesas previas en agosto El calendario escolar 2020 establecía que antes de las vacaciones de invierno se desarrollarían las mesas de exámenes de materias previas. Sin embargo, la emergencia epidemiológica y sanitaria por coronavirus derivó en un cambio en las fechas consensuadas.



La instancia de evaluación complementaria quedó suspendida y fue reprogramada para el próximo mes: se desarrollarán entre el lunes 3 y el lunes 31 de agosto.



La inscripción estará abierta hasta el próximo miércoles 5 de agosto.



Podrán rendir previas los alumnos de todos los cursos, hasta un máximo de tres materias.



La acreditación de saberes será mediante ensayos o trabajos prácticos, elaborados por los alumnos que adeuden materias de años anteriores.

Luego de dos semanas de receso, mañana los niños y jóvenes misioneros están convocados a regresar a clases, todavía bajo modalidad virtual en el marco de la suspensión del dictado presencial por la emergencia sanitaria ante el Covid-19, según confirmaron ayer a El Territorio desde el Consejo General de Educación.Si bien semanas atrás desde el Ministerio de Educación de la Nación se habló sobre que Misiones era una de las provincias en condiciones de retornar a la presencialidad, eso fue descartado, al menos por ahora. Condicionó esa decisión la situación sanitaria a nivel regional, ya que los estados brasileños que limitan con la provincia acumulan miles de infectados por el nuevo virus detectado el año pasado en China. Incluso hubo una fuerte resistencia del sector docente, no docente y los padres de los alumnos.De esta forma, los 425.000 misioneros en el sistema educativo y los 33.000 docentes seguirán con clases a través de plataformas virtuales, tal como estaban desde el 13 de marzo pasado, cuando se decidió suspender el dictado habitual en los grados.El panorama que se presentó ante la irrupción del Covid-19 es totalmente insólito en la historia reciente. Sirvió para darle impulso a la Plataforma Guacurarí, que según registros de la cartera educativa provincial ya fue visitada más de tres millones de veces. Incluso esta herramienta fue destacada por otras jurisdicciones educativas como instrumento didáctico y de fácil uso.Pero uno de los problemas se enfocó en la falta de conectividad o de herramientas tecnológicas por parte de los alumnos para llevar adelante las tareas que eran enviadas por los educadores. Por eso se resolvió enviar cuadernillos impresos a las distintas escuelas para que sean utilizados por aquellos estudiantes que tuvieron problemas para conectarse a través de alguna plataforma tecnológica.A pesar del esfuerzo, muchos no siguieron vinculados al sistema educativo. Se estima que al menos un 10% de los chicos matriculados en secundaria perdió contacto con la escuela y ahora saldrán a buscarlos para detectar por qué se rompió ese vínculo y que puedan volver a la escolaridad, que es obligatoria por ley en el nivel medio.“Los vamos a recuperar, los tenemos identificados. Vamos a trabajar muy fuerte con los supervisores para que los estudiantes puedan volver”, habían afirmado desde Educación al tiempo que se agregó que ya se diagramaron grupos de trabajo para salir a buscar a los jóvenes y ver in situ cada caso.“Un factor puede ser el tecnológico y en zonas rurales hay chicos que acompañan a los padres a trabajar. Tenemos que saber primero el porqué y luego haremos una priorización de contenidos para brindarles las herramientas para que puedan no sólo recuperar sino también fortalecer ese trayecto educativo, pero nunca hay que dejar de decir que esta es una situación atípica que estamos viviendo por la pandemia”, se explicó.En el nivel primario una encuesta del Observatorio Argentino por la Educación que se realizó en todo el país entre el 24 de junio y el 3 de julio e incluyó a escuelas misioneras explica que el 90% de las escuelas se comunican con los alumnos, pero sólo la mitad lo hace a diario.“El 51% de los respondientes indicó que los docentes mantienen una comunicación diaria con los alumnos durante la cuarentena. También se observa que nueve de cada diez escuelas se comunican al menos una vez por semana. Mientras que en un 8,1% de las escuelas, la comunicación con las familias es cada dos semanas”, sintetizó el informe y amplió luego: “En tres de cada cuatro escuelas (76,7%), la comunicación tiene como fin proponer actividades pedagógicas. En el 40,8% de los casos, las escuelas también se comunican para saber cómo están los alumnos e interesarse por la situación personal o familiar.Con respecto a la forma de dar clase, cuatro de cada cinco escuelas (81,6%) utilizan sólo actividades asincrónicas (descargar actividades y enviarlas, ver clases grabadas). En el 17,6% de los casos, se combinan métodos asincrónicos y sincrónicos (clases en vivo por videoconferencia).Para la vuelta de clases presenciales -que no se sabe cuándo será- lo concreto es que ya hay elaborado un protocolo que se aprobó junto a las 24 jurisdicciones del país el pasado 2 de julio a través del Consejo Federal de Educación (CFE).El documento “Protocolo marco y lineamientos federales para el retorno a clases presenciales en la educación obligatoria y terciaria” fija los lineamientos obligatorios y recomendaciones generales. Sin embargo, cada provincia puede elaborar planes progresivos y acordes a su realidad, en el momento en que la situación epidemiológica lo permita.Lo que sí confirmaron desde el ámbito provincial es que será una modalidad mixta, presencial y virtual. “Hay estudiantes que pueden estar dentro de los denominados grupos de riesgo y no van a retornar a las escuelas aun cuando exista presencialidad, por ello es necesario tomar en cuenta esas situaciones”, manifestaron.Se interpreta que aquellos alumnos que tengan enfermedades de base, como asmáticos o cardiópatas, estarán exceptuados del dictado presencial. No obstante, todavía resta analizar cuál será la modalidad de evaluación de saberes para promocionar el año. Por el momento no hay evaluación numérica en ni en primaria ni en secundaria, sólo, a través de consideraciones conceptuales, se evalúa la trayectoria del alumno. “Hoy la prioridad es el sostenimiento del vínculo pedagógico”, afirmaron desde Educación.El protocolo establece pautas de trabajo que promueven un ordenamiento en las actividades inherentes al retorno a las clases presenciales, basadas en criterios sanitarios y salud y seguridad en el trabajo, así como de organización escolar y pedagógica. El documento constituye un piso mínimo de requerimientos para la apertura de instituciones educativas, a partir de los cuales cada jurisdicción podrá agregar criterios adicionales y adecuarlos a la realidad local.Estas pautas básicas para el rediseño de la dimensión física y de los flujos del movimiento dentro de la escuela se basan en el distanciamiento físico, el tiempo de exposición, la dinámica del aire y la higiene personal.