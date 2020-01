Mañana, primera cuota del bono

Lunes 13 de enero de 2020

Tras varias reuniones, los gremios que representan a los empleados municipales de Oberá aceptaron los bonos que ofreció el Ejecutivo para el inicio del presente año. De esta forma, mañana los trabajadores percibirán 2.500 pesos y a mediados de febrero un monto similar. En marzo volverán a reunirse por las negociaciones de las paritarias 2020, anticiparon. “Desde mitad del año pasado que venimos recibiendo bonos y bonos, no es que estemos en contra, pero había expectativas de que antes del fin de año se discuta por un 15% al básico. Pero después el Ejecutivo ofreció 5.000 en dos etapas. No es lo ideal, pero la necesidad de los compañeros es grande y no se puede desechar. Ahora quedamos en volver a reunirnos en marzo por las paritarias”, subrayó Víctor Paredes, secretario general de ATE.