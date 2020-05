Mañana continúa el paro de colectivos en Oberá

Martes 12 de mayo de 2020 | 20:30hs.

Así lo confirmaron los Delegados de la Unión Tranviaria Automotor que representan a los choferes de la prestataria del servicio del transporte público. El paro sería nuevamente por tiempo indeterminado.La medida que se extendió durante toda la jornada del martes, continuará mañana miércoles hasta tanto no haya un diálogo y un acuerdo que satisfaga a los choferes agremiados en UTA. El paro se debe a que la empresa adeudas haberes de sueldo.En diferentes medios de comunicación la empresa a través de su propietario, Ernesto Kubski anunció que pagaría los sueldos atrasados, cuestión que no se estaría cumpliendo porque serían varios los meses adeudados y no solamente de Abril, como lo había expuesto el propietario.