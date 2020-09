Mañana cobrarán los jubilados con haberes que no superen los $20.374 y con DNI finalizado en 4 - El Territorio Misiones

Domingo 13 de septiembre de 2020 | 17:30hs.

Los jubilados y pensionados con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 4, cuyo haber no supere los $20.374 cobrarán mañana en las sucursales bancarias correspondientes, por ventanilla.Los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) con DNI terminado en 7 que cobren a través de la Clave Bancaria Uniforme (CBU), recibirán mañana y el martes 15 el dinero, según su fecha de cobro. .La Anses recordó que los beneficiarios que no poseen tarjeta de débito, deberán sacar turno en la entidad bancaria, a fin de evitar demoras en el cobro.La fecha de acreditación puede consultarse, con la Clave de la Seguridad Social, en la página web del organismo.Mientras que los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de Asignaciones Familiares (AAFF) con DNI finalizado en 4, tendrán mañana acreditado el ingreso.Las mujeres que perciben la Asignación Universal por Embarazo (AUE) con DNI terminado en 2, también tendrán mañana la prestación mediante su tarjeta de débito.A su vez, los titulares de la Asignación por Prenatal y de la Asignación por Maternidad con DNI terminado en 6 y 7 cobran mañana.Las personas que reciben un subsidio para la compra de garrafas por residir en viviendas que no están conectadas a la red de gas natural, con DNI terminado en 4, tendrán mañana acreditado el dinero.Los jóvenes beneficiarios de la beca Progresar que les garantiza terminar sus estudios con DNI finalizado en 4 y 5, recibirán mañana la prestación.