“Mamá, tengo cáncer”: Carmen habló de su conmovedora charla con Fede

Miércoles 11 de marzo de 2020

Carmen Barbieri rompió el silencio ayer, después de que Fede Bal contara que tiene cáncer de intestino y que deberá someterse a un tratamiento de quimioterapia, de rayos y pastillas durante seis semanas.

“Voy a tener fe y hay grandes posibilidades de que el tumor se vaya. Y si no se va, voy a tener que someterme a una operación”, detalló el actor en el video que publicó en sus redes sociales.

La actriz explicó que si bien su hijo le pidió que no hablara en los medios, intentó devolverle el apoyo a la prensa que tanto la acompañó durante su carrera y aclaró que no diría más de lo que el actor ya había manifestado. “Fede está dando un ejemplo de vida. Estoy orgullosa de mi hijo, sé que la va a pelear y la va a luchar. Estoy segura de que va a salir adelante. Es un pibe muy sensible, muy fuerte y valiente”, dijo Carmen a través de un audio que envió a Los ángeles a la mañana, en El Trece.

Más tarde, dio un móvil en Informados de todo (América) y reveló la conmovedora charla que tuvo con su hijo, quien fue a verla al departamento que alquila en Mar del Plata durante la temporada teatral.

Ella está haciendo 20 millones mientras que el último fin de semana levantó las funciones de Mentiras Inteligentes, en la misma ciudad. Según el relato de la actriz, Fede llegó acompañado de su hermana Julieta Bal, su cuñado Roberto Peña y su amigo Pepe Ochoa.

“Él antes me había contado que tenía que hacerse el estudio. No me había preparado, pero me dijo que iba a estar todo bien. Vinieron con una sonrisa, y como traían el resultado, pensé: ‘Es benigno’”, confió. Sin embargo, se encontró con un pronóstico inesperado.

“Mamá, tengo cáncer”, le dijo Fede a Carmen, que rompió en llanto. “Él también se puso a llorar y me dijo que pensaba mucho en Santiago”, reveló la actriz sobre Santiago Bal, que murió el pasado 9 de diciembre.

“¿Qué diría papá frente a este resultado, hijo? ‘Conmigo no van a poder, vamos a luchar’. Eso decía Santiago y salía adelante, porque él no murió de cáncer, sino que lo venció 18 veces. Él murió de Epoc”, continuó Carmen, y reprodujo las palabras de su hijo: “Tenés razón. Eso es lo que voy a hacer. La voy a pelear. La voy a luchar y voy a salir adelante”.

Entonces, madre e hijo tomaron la decisión de que él levantara su obra de teatro, pero que ella continuara y cumpliera con su contrato. “¿Cómo vamos a levantar la temporada los dos? Yo soy el que está enfermo. Vos seguí trabajando, como lo hiciste siempre”, le sugirió Fede.

“Yo siempre sigo trabajando. Soy una mujer fuerte. Durante el día estoy muy golpeada. No estoy con miedo ni aterrada, estoy preocupada y ocupada, aunque sé que no soy yo quien tiene que hacer las cosas. Fede me recuerda todos los días que es grande y que toma las decisiones, ya eligió sus médicos y confía en ellos”, continuó la actriz, que está en Mar del Plata acompañada por una amiga y su prima.

Además, sostuvo que no ve “como un drama” lo que está atravesando y calificó a su hijo de valiente por haber realizado el video en el que incentivó a los jóvenes a realizarse estudios. “Yo tengo mucha fe”, se mostró confiada. “Le está poniendo toda la fuerza y buena onda”, concluyó Barbieri.