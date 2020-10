Mal antecedente: la racha negativa de la Selección argentina en Bolivia - El Territorio Misiones

Martes 13 de octubre de 2020 | 13:00hs.

La Selección argentina tiene una racha negativa cuando visita a Bolivia en la ciudad de La Paz, ya que de los diez encuentros disputados cinco fueron victorias para el elenco local, hubo dos empates y el conjunto nacional ganó en tres oportunidades.La última vez que Argentina logró llevarse los tres puntos del estadio Hernando Siles fue el 26 de marzo de 2005, cuando el equipo dirigido por José Pekerman venció a Bolivia por 2 a 1 por la Eliminatoria para el Mundial de Alemania 2006.Los delanteros Luciano Figueroa y Luciano Galleti fueron los autores de los goles de la Argentina mientras que Pekerman tenía entre sus filas a Lionel Scaloni, quien mañana estará comandando el banco argentino.En ese partido, José Alfredo Castillo fue quien había abierto el marcador para Bolivia, pero la Verde no logró aguantar el resultado a favor mientras que después de ese encuentro, ambas selecciones se enfrentaron tres veces más en La Paz, dos terminaron en victoria para el equipo local y el otro finalizó en un empate.Después de 2005, la siguiente visita de Argentina al Hernando Siles fue el 1° de abril de 2009, una fatídica tarde en la cual el equipo conducido por Diego Maradona fue vapuleado por 6 a 1, una de las peores goleadas que sufrió fuera de casa.En tanto, la Selección nacional regresó a La Paz el 26 de marzo de 2013 y ese día logró un empate 1 a 1 mientras que la última visita a Bolivia fue el 28 de marzo de 2017 donde Argentina cayó por 2 a 0.El delantero Marcelo Martins, uno de los jugadores que mañana regresaría al once titular de Bolivia, estuvo presente en los últimos tres partidos y le convirtió goles a Argentina en todos ellos.El futbolista fue el autor del primer tanto en la goleada (6- 1) de Bolivia sobre Argentina mientras que volvió a convertirle un tanto en el partido jugado en La Paz en 2013 que culminó en empate.Además, en 2017, Martins sentenció la derrota de Argentina para la victoria de Bolivia por 2 a 0 mientras que el 11 de noviembre de 2011 Bolivia le ganaba a Argentina gracias a un gol del delantero, pero después Clemente Rodríguez logró el empate y la única vez que no logró marcarle un tanto al equipo albiceleste fue en la derrota por 3 a 0 sufrida en Buenos Aires.