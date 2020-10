Majdalani también se negó a responder ante la Justicia - El Territorio Misiones

Jueves 1 de octubre de 2020

La ex subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani, se negó a declarar ayer en la causa de espionaje ilegal que lleva adelante el juez Alejo Ramos Padilla en Dolores. El martes, Gustavo Arribas, el ex director del organismo también eligió no declarar.Su convocatoria fue como imputada en un tramo del caso relacionado a las bases que la AFI había instalado en el Área Metropolitana, el “proyecto Amba”.En el tramo del expediente conocido como “proyecto Amba”, se investiga una red de espionaje desplegada por el entonces director Arribas, a través de distintas bases en territorio bonaerense.El ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, deberá permanecer en la Argentina mientras avanzan las investigaciones que lo sindican como supuesto promotor de maniobras de espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri, ya que la Justicia sigue sin autorizar su salida a Brasil a ver a parte de su familia y luego seguir a Europa a negociar pases de jugadores de fútbol.La Cámara Federal de La Plata le asestó un nuevo revés al ex señor 5 al confirmar la resolución con la que el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge le había negado la autorización de salida del país por considerar que una decisión de ese tipo podía acarrear peligro de fuga y riesgos de entorpecimiento para la causa en la se investigan maniobras de espionaje ilegal.La semana próxima, Arribas debe presentarse a una nueva indagatoria por supuestos hechos de espionaje ilegal contra dirigentes políticos, sociales, gremiales, religiosos y hasta periodistas; una causa por la cual está también citado a indagatoria para los primeros días de octubre el secretario privado de Macri, Darío Nieto.