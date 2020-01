Maglietti y sus vacaciones de soltera

Miércoles 15 de enero de 2020

Alejandra Maglietti recibió el 2020 rodeada de amigos, en la playa. La panelista está soltera, luego de romper su relación con el ex futbolista Jonás Gutiérrez en abril del año pasado y viajó a recibir el año nuevo en Punta del Este. Se mostró feliz, junto a un hombre y aunque se especuló con un nuevo romance, fue ella misma quien confirmó que sigue sin pareja.

“Estoy solterísima”, dijo a Teleshow en cuanto fue consultada por su acompañante, de quien señaló: “Es mi primo, tiene 20 años. Estábamos en familia con mis primas, mi sobrina y él”, aseguró. “Me vine a pasar fin de año y una semana de vacaciones con amigas y familia, y volví este fin de semana para pasear un poco porque ellas todavía estaban acá”, sostuvo.

En cuanto a la proyección laboral, Maglietti confirmó que seguirá siendo parte del staff de Bendita: “Me encanta, gracias a Dios nuevamente formo parte de este proyecto que es increíble, junto a Beto Casella que es un genio, un gran conductor, y el equipo que es lo máximo, ya somos amigos, la paso muy bien”, agregó, además de señalar que continuar en el programa “es lo mejor que me puede pasar”. Alejandra también será parte del equipo que acompañe a Beto en la primera mañana de Radio Continental: “Estoy con un montón de trabajo, haciendo lo que me gusta”, agregó y aseguró: “No estoy en pareja. Quisiera estar con alguien pero con calma, no estoy apurada. Me gustaría estar con alguien que me enamore, por eso prefiero tomarme tiempo para encontrar el amor”.

Con Gutiérrez se puso de novia apenas el deportista se enteró que padecía de un cáncer de testículos, pero la pareja se reforzó y batallaron juntos la enfermedad. Estuvieron cinco años de novios, convivieron y proyectaron a futuro. Pero la relación se terminó porque tenían distintos planes para sus vidas.

Algunas versiones indicaban que la modelo se había cansado de las salidas nocturnas de su pareja. Ella se encargó de señalar que se separaron en buenos términos, sin terceros en el medio y por un desgaste en la relación. Habían anunciado su casamiento, incluso ella sostenía que Jonás quería una fiesta “para 500 personas”, pero finalmente la boda nunca llegó.