Mágico paseo que no contamina

Miércoles 18 de diciembre de 2019

No en todos lados es Papá Noel o Santa Claus. Para los chilenos es el Viejito Pascuero, en el País Vasco prefieren la figura del Olentzero (que es un carbonero) y en Rusia la tradición muestra a Ded Moroz, el Abuelo Helada, que junto a su nieta recorre los bosques en un carruaje, tirado no por renos sino por caballos. Pero en la Navidad pasada (que los ortodoxos rusos celebran el 7 de enero) se escribió a sí mismo una cartita pidiendo un ecológico scooter eléctrico y, como no podía ser de otra forma, se dio el gusto. Así, en estas fiestas de fin de año, puede recorrer las calles de San Petersburgo llevando regalos. O, simplemente, paseando con su perro.