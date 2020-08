Madre y sus tres hijos se quedaron con lo puesto luego de un incendio - El Territorio Misiones

Miércoles 26 de agosto de 2020 | 18:51hs.

Pasada las diez de la mañana de este miércoles, ocurrió un incendio en una vivienda de madera ubicada sobre calle Fray Mamerto Esquiú, barrio Cristo Resucitado de San Pedro, pese al arduo trabajo realizado por tres dotaciones de los bomberos voluntarios, no fue posible extinguir el fuego pero sí evitar que otra casa se incendiara. Tres niños junto a su madre se quedaron sin nada y apelan a la solidaridad.De acuerdo a lo expresado por la propietaria del inmueble, Érica Ayala a El Territorio, el siniestro ocurrió momento en que ella se encontraba cocinando en la casa de su madre, que se ubica en la parte del frente del mismo terreno y uno de sus hijos había tomado un encendedor y jugando con el mismo se habría iniciado el fuego. De inmediato dieron aviso a los bomberos voluntarios, quienes lograron controlar las llamas evitando se propague, por la intensidad del viento, sin embargo nada se pudo para salvar la casa de Érica.El momento fue muy dramático porque cuando Natalicia Da Silva Pereira (60), madre de Érica y abuela de los menores, se percató de lo que estaba ocurriendo, lo primero que pensó fue en sus nietos, creyendo que estos podían estar en el interior de la casa “Yo entré corriendo, porque pensé que mi nietito estaba adentro, gracias a Dios mi hija lo había llevado a mi casa, y los dos más grande jugaban afuera y fue cuando seguro sin darse cuenta prendieron algo y eso se propagó, fue un momento muy duro porque hace poquito mi hija terminó su casita, ahora se quedaron sin nada” indicó Natalicia.Érica tiene 23 años, es madre de dos varones, uno de cinco meses, el segundo de tres años y una niña de seis años, no cuentan con recursos económicos como para levantar una nueva vivienda y equipar con los muebles, siendo la vestimenta lo más urgente, ya que por momento se quedarán en la casa de su madre “Yo estaba cocinando y cuando mi mamá me avisó lo único que pensé fue en mis hijos, gracias a Dios ninguno estaba adentro, nos quedamos sin nada, se quemó todo, pido a quienes puedan ayudarme, lo hagan porque soy sola con mis hijos y apelamos a la solidaridad principalmente con ropas, colchones, frazadas y pañales para él bebe” señaló Érica Ayala.La familia se mostró muy agradecida con los bomberos voluntarios, ya que mediante el arduo trabajo, evitaron que la desgracia sea mayor “Mi casa se estaba por quemar, el tanque se quemó, me preocupe mucho, reconocemos la labor y servicio de los bomberos, con todo ese calor trabajaron arduamente con mucho profesionalismo y enviaron que también mi casa se queme” valoro por su parte Natalicia.Quienes quieran colaborar con la familia pueden comunicarse al 3751-346571.