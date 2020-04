Madre exige la tenencia de sus mellizos tras denunciar a su pareja por violento

Lunes 13 de abril de 2020

Por Agustín Mazo fojacero@elterritorio.com.ar

Mediante una publicación realizada en la red social Facebook, una mujer de 28 años de Puerto Iguazú expuso el pasado miércoles un desesperado pedido de ayuda ante las constantes agresiones y amenazas que afirma sufrir desde hace meses por parte de su pareja, de 62 años y del que también serían víctimas sus tres hijas mayores de entre 12 y 10 años, fruto de una relación previa que tuvo la denunciante.

Si bien el caso fue denunciado ese mismo día en la Comisaría de la Mujer de la Unidad Regional V, Andrea del Valle sostuvo que se vio forzada abandonar la casa donde vivía con su pareja, en el barrio San Lucas, de la Ciudad de las Cataratas, con sus hijas mayores y apenas un puñado de prendas de vestir.

Aunque remarcó que la consecuencia más grave que tuvo a partir de la presentación policial es que sus dos hijos mellizos de 5 años continúan junto a su padre, a pesar de las fuertes acusaciones en su contra.

Andrea, quien tuvo que buscar refugió en su antigua casa del barrio Santa Helena de Garupá, narró ayer en dialogo con El Territorio su fuerte historia de vida y no ocultó su preocupación por las posibles represalias que podría tener tras la denuncia contra Guillermo S., quien es retirado de la Fuerza Aérea.

Siempre desde el relato de la joven, los últimos tres años de relación fueron tranquilos hasta que en un momento dado la situación cambió totalmente. Los problemas empezaron cuando decidieron asentarse en Puerto Iguazú, en donde el hombre tiene familiares.

“Cuando volvimos por segunda vez a Iguazú yo vivía con mis cinco hijos y con él, pero con el tiempo cambió y se volvió muy violento”, dijo la denunciante, quien también es oriunda de la Ciudad de las Cataratas.

“Él maltrataba mucho a las nenas. Yo ya no aguantaba más y ellas tampoco. Yo estaba juntando plata para escaparme con mis hijos y venirme para acá. Mis nenas me decían que no aguantaban más y que se querían ir. Él les tiraba agua a la mañana para que se levanten. Las maltrataba. No sé si porque no son hijas de él o por qué”, describió Andrea.

Incluso revivió algunas de las amenazas que tiempo atrás le profirió el hombre, una vez que comenzaron a resurgir los episodios de violencia: “Vos hacés algo, llamás a la Policía o declarás en contra mío en el juzgado y te van a pasar tantas cosas. Va ser tu palabra contra la mía”.

“Yo recibía amenazas todo el tiempo pero más que nada las agresiones eran contra mis nenas más grandes, él se ensañaba con ellas”, amplió. Por otro lado, Andrea sostuvo que al momento de denunciar el caso el pasado miércoles ante la Comisaría de la Mujer, no obtuvo las respuestas que tal vez esperaba tener: “En ese momento pensé que me iban ayudar y que mis mellizos se podían ir conmigo”.

Además se quejó de que tras exponer su situación ante los policías, éstos “no dieron ninguna constancia de la denuncia. Les pedí y ellos me dijeron que no podían darme porque necesitaban mandar por WhatsApp porque ahora con la cuarentena no podían llevar al juzgado y tenían que comunicarse todo por WhatsApp”.

Sobre dicha presentación agregó que además de denunciar los distintos episodios de violencia y amenazas que recibían de parte del hombre, también volvió a pedir una medida cautelar para que éste no se acerque a ella ni a sus hijos.

También confesó que una oficial prácticamente la obligó a firmar un documento el cual la entrevistada no pudo leer y que desconoce qué decía. “Eso no me deja ni dormir, no puedo ni comer ahora de pensar qué decía ese papel”, confió.

Por otro lado, comentó que una vez que dio a conocer su caso en Facebook, muchas personas desinteresadamente se ofrecieron a ayudarla. Incluso charló por videollamadas con varios psicólogos y obtuvo el asesoramiento de integrantes de la Línea 137, quienes quedaron en comunicarse nuevamente hoy para avanzar en la causa.



Persecución y detención

Un antecedente que no beneficia para nada al ahora denunciado se produjo el miércoles 24 de febrero de 2016 cuando el hombre protagonizó otro grave episodio de violencia en contra la denunciante.

En esa oportunidad, Guillermo fue detenido en inmediaciones de la rotonda de la capital provincial luego de una intensa persecución que mantuvo por varios minutos con varias patrullas policiales, luego de llevarse por la fuerza a sus hijos mellizos, que por aquel entonces tenían 1 año y 6 meses de edad.

En esa oportunidad, el apuntado violó una restricción de acercamiento impuesta tiempo antes por la Justicia por una causa por violencia de género. Según Andrea, luego de irrumpir y agredirla con golpes en la casa de Santa Helena, se llevó por la fuerza a las criaturas y a la niñera en su Honda Civic. Aunque la rápida intervención policial permitió que el hombre no escapara hacía Buenos Aires, adonde al parecer tenía pensado ir.

Según reconstruyó la mujer, a partir de aquel grave episodio obtuvo un botón antipánico en su celular. Sin embargo, luego reconoció que al mes, tras una serie de idas y venidas la pareja retomó la relación. Y comentó que tras ser llamada meses más tarde por la Justicia por la causa por violencia de género, se retractó de las denuncias hechas por sugerencia del abogado del acusado.