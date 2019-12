Madonna: un dolor que hacer peligrar su carrera

Sábado 28 de diciembre de 2019

Madonna volvió a los escenarios con su último material discográfico Madame X, lanzado en junio de 2019. Pero incesantes dolores en su cuerpo hacen que la cantante no pare de suspender shows."Por favor, perdonen este inesperado giro de los acontecimientos. Hacer mi show todas las noches me da mucha alegría y tener que cancelarlo es un tipo de castigo para mí, pero el dolor que siento en este momento es abrumador. Debo descansar y seguir las órdenes de los médicos para poder volver más fuerte y mejor y continuar el viaje de Madame X con todos ustedes ", escribió en esa oportunidad la reina del pop en su cuenta de instagram sin dar más detalles sobre su estado de salud.La artista ya canceló cinco conciertos de su gira Madame X Tour, que comenzó el 17 de septiembre. Las últimas tres fechas afectadas fueron las previstas en Boston el 30 de noviembre y 2 de diciembre.El domingo 22 de diciembre, a dos horas del arranque del concierto que iba a hacer en Miami y que le daba fin a la gira estadounidense, Madonna canceló una vez más un espectáculo. "A medida que subía la escalera para cantar Batuka el pasado sábado por la noche, estaba llorando de dolor por mis lesiones, el cual fue indescriptible durante los últimos días", explicó.