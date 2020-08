Madonna festejó sus 62 años en Jamaica

Martes 18 de agosto de 2020

Madonna ya nos tiene acostumbrados a festejar a lo grande. Más aún cuando se trata de su cumpleaños. Para celebrar sus 62, la reina del pop viajó junto a un grupo de familiares y amigos a Jamaica. La pandemia no fue un impedimento para la eterna “chica material”.Según publicó PageSix, la fiesta tuvo lugar en Round Hill Hotel and Villas en la Bahía de Montego. Por supuesto no faltó la música, con tambores y maracas, donde los invitados bailaron los ritmos caribeños y hip hop. En la noche no faltaron los tragos y también se fumó marihuana.Madonna publicó varias fotos y videos con todos los detalles. Se la vio la mayor parte del tiempo acompañada de su nuevo novio, el bailarín Ahlamalik Williams, de 27 años. También estuvieron en la fiesta algunos de sus seis hijos.“Bienvenido a Jamaica”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram. Una de las fotos se la puede ver con cigarrillo mientras sostiene un gran plato con marihuana.Hace unos meses, la cantante contó en las redes sociales que tuvo Covid-19 a principios de marzo, durante el final de su gira en París y que por ello tenía anticuerpos detectados por los test del coronavirus.También reveló que donó 1 millón de dólares a un fondo de ayuda internacional para desarrollar una vacuna y tratamientos contra la enfermedad.“Cuando uno da positivo por anticuerpos significa que tuvo el virus, lo que claramente me pasó cuando estuve enferma al final de mi gira en París hace más de siete semanas”, escribió. A su vez, la cantante destacó que el resto del equipo que la acompañaba también estuvo enfermo durante ese período.