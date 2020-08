Madereros insisten en medidas para alivianar la presión fiscal - El Territorio Misiones

Viernes 28 de agosto de 2020 | 04:00hs.

Por Nazarena Torres politica@elterritorio.com.ar

La cuestión impositiva sigue siendo una de las preocupaciones que tiene el sector maderero, puesto que es de los rubros más afectados por las diferencias con respecto a otras provincias, no sólo debido a las asimetrías fronterizas sino por los altos costos logísticos que deben asumir para llevar las mercadería hasta Buenos Aires y las provincias del centro del país.En ese sentido, se reunió ayer la cuarta mesa forestal temática misionera, en la que representantes del gobierno provincial y de las diferentes asociaciones debatieron respecto de la gestión fiscal.Todo esto, en el marco de la previa a la reunión que mantendrá el gobernador y referentes misioneros con el gobierno nacional este lunes, en el que -como lo adelantó El Territorio en la edición de la víspera- se unificará el pedido de que en la provincia se aplique un régimen de territorio aduanero especial.Respecto del pedido de un régimen de territorio aduanero especial se refirió el presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM) Alejandro Haene, al remarcar que “actualmente, con las fronteras cerradas se va reciclando todo el dinero dentro de la provincia. Comparando junio de 2019 con junio 2020, en Misiones hubo 5.600 millones de pesos más de ventas minoristas. Eso muestra a las claras la cantidad de dinero que se ha ido durante años a Paraguay y Brasil”.“Si la Nación nos da este tratamiento, la materia prima que ingrese estaría libre de impuestos, y todo lo que exporten –aunque sea al resto del país- las empresas misioneras no estarían gravadas por ningún impuesto”, mencionó.Haene puntualizó que hay una proyección que habla de que se podrían triplicar las exportaciones misioneras si Misiones pudiera obtener lo que se pide a Nación. “Pensando en el escenario pos pandemia, con esto se da las herramientas a las empresario para que puedan estar preparados para competir en una mejor situación que la actual”, dijo.Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Forestal del Ministerio del Agro, Juan Gauto, indicó que “es necesario dar valor agregado para dar mayor impacto, por eso la porción de la torta final de manufactura y bienes finales necesita de incentivos para el fortalecimiento y reconversión de pequeñas y medianas empresas”.“Si manufacturamos acumulamos biomasa y Misiones tiene biomasa para pensar en una planta celulósica o en esa capacidad de generación de energía, es decir, es clave el apoyo fiscal nacional y entender que acá está la riqueza ya plantada y que podemos movilizar indudablemente nuestra economía”, dijo.Desde la Asociación Maderera, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (Amayadap) plantearon un inconveniente respecto de las multas que se labran por faltas menores, pero que llegan a valores superlativos.Uno de los representantes de la asociación, Gabriel Marangoni, afirmó que “hay multas muy severas porque a veces falta una coma, o un remito que tiene mal puesto el número, pavadas de ese tipo que no implican ninguna transgresión a lo que es la emisión de un documento de exportación”. A lo que el presidente de Amayadap, Román Queiroz, agregó: “Han cobrado $50 mil por un código postal o por un remito, y no dejan continuar el camión en San José, son temas que nos preocupan en demasía”.Para responder estas cuestiones, tomó la palabra Rodrigo Vivar de la Agencia Tributaria Misiones quien adujo que “en lo que va del año han entrado 244.508 cargas consolidadas, de las cuales se han labrado 645 multas, lo que representa un 0,26% que incluso no se han logrado cobrar la totalidad”.“Dentro de esas multas, tenemos leves y severas. Las leves corresponden a esos errores formales y las severas ya corresponden a cuestiones relacionadas a la evasión o intento. Nosotros tenemos la política de aplicar las multas a aquellas que se relacionan con multas severas”, determinó.Asimismo, en la mesa se debatió sobre la posibilidad de que no se cobre la tasa forestal, pues “estamos a la expectativa porque en la página de Rentas habla que en 2019, la recaudación de la tasa forestal significó un 0,14%, creo que es prácticamente insignificante pero para el sector privado sería un alivio bastante importante que no se cobre, más teniendo en cuenta que en Corrientes no se cobra y allí surge la competencia, siendo esta diferencia en el precio lo que nos deja a veces fuera de mercado”, de acuerdo a lo que expresó Queiroz.“Sería un gesto del gobierno provincial la consideración de eliminación de la tasa forestal, porque dentro de la recaudación no mueve la aguja, pero al sector privado le es un sacrificio a veces”, añadió.A lo que Vivar respondió que “la tasa hace referencia al cuidado de la biodiversidad, y en la ley el hecho imponible responde a los servicios prestados por el Ministerio del Agro en cuanto a contralor forestal, plantaciones, capacitación, control de plagas, prevención de incendios. Por ahí, si bien representa un porcentaje bajo de la recaudación, tiene un gran valor cualitativo ambiental”.