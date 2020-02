Madariaga: brindan recomendaciones para evitar contagios del coronavirus

Martes 4 de febrero de 2020 | 12:10hs.

Desde el Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga” informan cuatro medidas que recomiendan los médicos para evitar el contagio del coronavirus chino (2019-nCoV), que se viene expandiendo rápidamente por diferentes países, en todo el mundo.En este sentido mencionan que, como ocurre con otros virus como la gripe, el lavado de manos frecuente es la medida más eficaz tanto para prevenir el contagio como para evitar la propagación del virus.“El lavado de manos con agua y jabón es una de las maneras más efectivas y económicas para prevenir enfermedades infecciosas”, comentan.Por lo que detallan información de cómo es el correcto lavado manos, “use jabón, lave enérgicamente las palmas, el dorso y entre los dedos, lave sus manos por lo menos durante 20 segundos sin olvidar las muñecas, entre los dedos y las uñas, enjuague completamente, seque las manos con papel desechable o toalla limpia, abra la puerta del baño con el mismo papel que utilizó para secarse las manos”.Asimismo, señalan que el lavado de manos también puede realizarse con alcohol en gel. Otra recomendación, que agregan desde el Hospital Escuela, es evitar el contacto con personas con signos de afección respiratoria como tos o estornudos.Finalmente, remarcan que también es fundamental utilizar el ángulo interno del brazo al toser y estornudar.Los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV). Un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano.Los coronavirus se pueden contagiar de los animales a las personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios exhaustivos al respecto, sabemos que el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano y que se ha producido transmisión del MERS-CoV del dromedario al ser humano. Además, se sabe que hay otros coronavirus circulando entre animales, que todavía no han infectado al ser humano.Esas infecciones suelen cursar con fiebre y síntomas respiratorios (tos y disnea o dificultad para respirar). En los casos más graves, pueden causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e, incluso, la muerte.Las recomendaciones habituales para no propagar la infección son la buena higiene de manos y respiratoria (cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar) y la cocción completa de la carne y los huevos. Asimismo, se debe evitar el contacto estrecho con cualquier persona que presente signos de afección respiratoria, como tos o estornudos.