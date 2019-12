Macron no cobrará la pensión presidencial

Lunes 23 de diciembre de 2019

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció ayer que renuncia a la pensión vitalicia que le correspondería una vez que deje el gobierno, en momentos en los que el país es sacudido por masivas protestas contra el proyecto oficial para reformar las jubilaciones diferenciales.Mediante un comunicado oficial, también anunció que tampoco será miembro del Consejo Constitucional, cargo rentado al que acceden los ex mandatarios.El jefe del Estado, que el sábado cumplió 42 años, rechazó beneficiarse de una ley de 1955 por la cual los jefes de Estado reciben de por vida al abandonar la presidencia una dotación equivalente al salario de un consejero estatal, de unos 6.220 euros brutos al mes.Según el Palacio del Elíseo, “no hay una voluntad de alarde”, sólo “un deseo de coherencia” por parte de Macron, quien será el primer presidente en renunciar a la pensión de por vida a la que tiene derecho cuando deje el cargo.Macron hubiera contado con esos ingresos al final de su mandato en mayo de 2022, con 44 años, o en 2027, a los 49, si decide presentarse a un segundo quinquenio y resulta elegido, indicó la agencia de noticias EFE.Su antecesor inmediato, François Hollande, también rechazó formar parte de ese organismo, mientras que Nicolas Sarkozy dejó ese puesto en 2013, después de que el Consejo rechazara sus cuentas de la campaña electoral de 2012, según recordó el diario Le Parisien.Macron renunció a la pensión vitalicia en pleno conflicto por su proyecto de reforma de las pensiones, que quiere acabar con los 42 regímenes diferentes que rigen hoy en el país.El plan provocó manifestaciones y huelgas en el sector de los transportes desde el pasado 5 de diciembre que han bloqueado parcialmente el país y la falta de acuerdo con los sindicatos ha hecho que no vaya a haber una tregua en estas vacaciones de Navidad.Los sindicatos mayoritarios apuestan por continuar con el paro hasta la nueva gran jornada de manifestaciones prevista para el 9 de enero de 2020, mientras desde el gobierno intenta que los cortes en el transporte no afecten a los pasajeros que tienen previsto desplazarse en las fiestas.