Macri regresa al país luego de un mes en Francia y Suiza - El Territorio Misiones

Jueves 3 de septiembre de 2020

El ex presidente Mauricio Macri llegará hoy a la Argentina en un vuelo de línea, después de haber estado más de un mes en Francia y Suiza, y por protocolo deberá cumplir con dos semanas de aislamiento junto a su familia.Así lo confirmaron fuentes de su entorno, que no dieron más detalles sobre su regreso a Buenos Aires.El ex mandatario había partido desde el Aeropuerto de Ezeiza el 30 de julio junto a su esposa, Juliana Awada, y su hija Antonia, y arribó a París un día después en el vuelo AF229 de la compañía Air France.El fundador de PRO aprovechó uno de los vuelos autorizados por el gobierno argentino en medio de las restricciones por la pandemia, destinado a trasladar a extranjeros que deseaban retornar a Europa.“Recién llegado a una sociedad donde se vive en libertad y con responsabilidad”, había dicho Macri al llegar a París.Este fue el segundo viaje de Macri en medio del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno por la pandemia de coronavirus.El 13 de julio pasado había viajado (por un día) a Paraguay, invitado por el expresidente de ese país y dirigente del fútbol local, Horacio Cartes, y también mantuvo una audiencia con el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez.