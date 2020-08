Macri refutó declaraciones del presidente en su contra - El Territorio Misiones

Martes 25 de agosto de 2020

El ex presidente Mauricio Macri publicó en sus redes sociales una carta titulada “el valor de la palabra presidencial” en la que sostiene que “de ninguna manera” expresó en sus conversaciones con el presidente Alberto Fernández los conceptos que contó el mandatario en los últimos días.“Es falsa la versión que el presidente ha dado sobre nuestra conversación. De ninguna manera dije las cosas que ha relatado en estos días”, publicó Macri en la carta.Se refiere al diálogo telefónico que mantuvo con el presidente Fernández un día antes de que declarara el aislamiento social y obligatorio ante la pandemia de coronavirus.“Al día siguiente que dicté la cuarentena, él (por Mauricio Macri) me llamó y lo que me recomendó es que no hagamos cuarentena, que dejemos a toda la gente en la calle que murieran los que tengan que morirse”, había contado Fernández el fin de semana, reafirmando una idea que habían deslizado fuentes oficiales varias veces desde aquella conversación.“Es cierto que hablé con el presidente Fernández el 19 de marzo, antes del anuncio del aislamiento social y obligatorio. Lo llamé yo, para ponerme a su disposición y mostrarle mi apoyo en un momento de decisiones difíciles para el país y para todo el mundo”, fue la versión que ayer difundió Macri en una carta abierta que difundió desde Suiza.En otra parte del escrito, el referente de la oposición señaló que en estos meses decidió “hacer pocas declaraciones públicas, por respeto al nuevo gobierno y para darle tiempo a asentarse”.Macri se encuentra en Suiza, donde dijo estar abocado a sus tareas como presidente de la Fundación Fifa.