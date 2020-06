“Macri es responsable del espionaje y apriete a jueces”

Domingo 14 de junio de 2020

El senador nacional Oscar Parrilli (Frente de Todos) dijo que el ex presidente Mauricio Macri “es el responsable del espionaje y el apriete a jueces” y afirmó que solicitó “la reapertura de la causa penal por la filtración de la pinchadura de teléfonos”.Sobre la presunta inteligencia ilegal del gobierno anterior que denunció la AFI, el senador sostuvo que “está claro que hicieron espionaje, que hicieron persecución política, apretaron jueces, y el responsable es Mauricio Macri”, y dijo que fue “tan perverso todo que se terminaron espiando a sí mismos”.En diálogo con FM La Patriada, Parrilli adelantó que ha pedido “la reapertura de la causa penal” en la cual denunció la filtración de la pinchadura de teléfonos.En esa causa, Parrilli denunció que se habían filtrado escuchas ilegales de él con la ex presidenta Cristina Kirchner, y que fueron trasmitidos en el programa del periodista Luis Majul en América TV, en 2017.Por otra parte, el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, continuará la semana próxima exhibiendo elementos de prueba a las supuestas víctimas de espionaje ilegal llevado a cabo por agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y de fuerzas de seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri; mientras continúa analizando otros incorporados al expediente en los últimos días tras una serie de allanamientos.Con buena parte de la causa todavía bajo secreto de sumario, el juez Villena seguirá manteniendo el hermetismo mientras analice el producto de las medidas de prueba ordenadas, por ejemplo, sobre los penales de Ezeiza y Melchor Romero en los que se encontraron elementos que confirmarían que el espionaje ilegal también alcanzó a detenidos en esas cárceles.El desfile de presuntas víctimas comenzó esta semana con los nombres de las dos personalidades políticas más trascendentes que incluye el expediente: a pesar de su rivalidad política, la vicepresidenta Cristina Kirchner y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta solicitaron ser tenidos por querellantes luego de que se les exhibieran fotos, videos y audios que darían cuenta de que fueron espiados.El ex presidente y la ex diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió coincidieron en declarar su preocupación por “los atropellos institucionales” en el país e hicieron llamados a la unidad y el crecimiento de la coalición Juntos por el Cambio.“Compartimos nuestra visión sobre el difícil momento que atraviesa nuestro país y nuestra preocupación por los graves atropellos institucionales”, sostuvo Carrió en la red social.