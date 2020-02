Mac Allister puso paños fríos y le agradeció a Román

Viernes 14 de febrero de 2020

Alexis Mac Allister, jugador del Brighton de Inglaterra, puso ayer paños fríos a sus declaraciones en contra de la dirigencia de Boca y del técnico Miguel Russo, al señalar que su deseo es que “a Boca y su gente les vaya bien”, al tiempo que agradeció a Juan Román Riquelme “por cómo se portó conmigo”.

El volante ofensivo habló con la prensa en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza antes de partir hacia Inglaterra, para incorporarse al club dueño de su pase.

“No quiero hablar más del tema, ya dije lo que tenía que decir. Por supuesto que me duele que digan que miento pero ya está. Es momento de cerrar esto. No le hace bien a nadie y no le hace bien a Boca, que es lo más importante. Si sigo, ustedes (por los periodistas) van hablar todo el día de esto”, sostuvo el futbolista surgido en Argentinos.

Y, agregó: “Sólo quiero que a Boca y su gente le vaya bien. Agradezco a (Juan Román) Riquelme por cómo se portó conmigo, hablé con él, cada uno tenía una posición y la respeto. Me pidieron que haga una carta y yo lo hice. Por respeto y por querer que la situación se resuelva”.