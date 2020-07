Lunes inestable y lluvias más importantes para mañana

Lunes 27 de julio de 2020

Por Marcelo KusikPronosticador, Dirección de

Alerta Temprana, Ministerio de Ecología

Después de un fin de semana frío, con mínimas que descendieron a 1º y 3°, especialmente al este de los departamentos Oberá y Leandro N. Alem, esta semana se inicia con inestabilidad asociada a un sistema de baja presión que estaría generando chaparrones aislados esta mañana sobre el norte de Corrientes y Sur de Misiones, en particular para los departamentos de Apóstoles, Concepción, Alem y Oberá. Se espera una mejora transitoria durante el mediodía y la tarde de hoy para luego volver las lluvias aisladas (chaparrones) por la noche. En esta oportunidad los chaparrones alcanzarían la zona entre Puerto Rico y San Vicente.Mañana el sistema de baja presión ubicado en zona Sur de la región se asociará a un frente frío de origen polar, nuevamente se espera un marcado descenso en las temperaturas hacia la noche, el frente frío aumentaría el riesgo de lluvias y tormentas desde la mañana para el Sur y Centro con peligro de granizo aislado y descargas eléctricas.Las lluvias podrían acumular hasta entre 30 y 40 milímetros y los departamentos mas afectados serían Cainguás, 25 de Mayo, Guaraní y el sur de San Pedro. Las precipitaciones perderían intensidad a medida que llegan al Norte (Puerto Iguazú, Wanda, Pozo Azul, Bernardo de Irigoyen y Andresito).El frente polar rápidamente ocasionará una mejora de sur a norte desde la misma tarde de mañana con fuertes ráfagas de viento sur, no se descartan daños leves por la tormenta.El frío polar estaría aumentando la posibilidad de heladas el miércoles, con mínimas entre 2ºy 4° para la zona Centro, entre Oberá, Campo Viera, Campo Grande, Aristóbulo del Valle, San Vicente y áreas de influencia. La semana sería estable desde el miércoles hasta el fin de semana con cielo despejado y temperaturas en aumento.: Cielo nublado para el Sur y Centro con probables chaparrones, entre 2 y 5 milímetros. Cielo mayormente despejado para el norte. Viento que predominará del nordeste alternando con el norte. Las temperaturas mínimas en 12 y 14°, las temperaturas máximas entre 23 y 28°, más cálido para el Norte.: Cielo nublado a cubierto, probables lluvias y tormentas por la mañana para el Sur y Centro, nublado y chaparrones para el Norte hacia la tarde/noche, lluvias desde 5 y hasta 40 milímetros, más importantes en zona Centro. Persistirá el viento del cuadrante sur con ráfagas fuertes para el Sur de nuestra provincia. Las temperaturas mínimas hacia la noche, de 6º a 10°, las máximas entre 17º y 21°.: Cielo despejado, nieblas para el Norte, heladas para la zona Centro. Viento que será leve del cuadrante sudeste. Las temperaturas mínimas en 3º-8°, las temperaturas máximas de 12º a 18°.: Cielo despejado, baja probabilidad de heladas para el sur y centro, leve ascenso de las temperaturas. Viento leve del cuadrante noreste alternando con el este. Las temperaturas mínimas en 3º y 6°, las temperaturas máximas en 20º y 25°.Para agosto, caña con ruda, como es tradicional. En nuestra provincia y gran parte de América el 1 de agosto se toma caña con ruda un preparado especial para pasar el mes que dicen ser el más bravo del año. Las condiciones del tiempo para el inicio de agosto serán con ambiente cálido y seco, días soleados.La primera quincena de este mes las lluvias serán muy escasas, con valores estimados de 5 a 10 milímetros entre los departamentos Oberá, San Javier, Cainguás, 25 de Mayo y Guaraní. Varios municipios no registrarían lluvias según el modelo GFS (modelo de predicción meteorológico a corto, mediano y largo plazo) y esto afectaría en gran medida al sector productivo. Las temperaturas para el mismo período tendrían una anomalía entre 1,5 y -2° para el Sur y +1 y hasta +2° para el Centro y Norte. Esto indica una escasa probabilidad de heladas débiles para la zona Sur hasta Oberá para la primera mitad de dicho mes.El fenómeno de La Niña está cada vez más nombrado en América del Sur y, como es de esperarse, un fenómeno no tan activo estaría afectando nuestra provincia y región a finales de este invierno y comienzo de la primavera. De esta manera, el océano Pacifico Ecuatorial en las últimas semanas ha tenido un enfriamiento notable, aumentando el riesgo de sequías en gran parte de América del Sur. Los períodos prolongados de tiempo estable ya se sentirán en agosto y con días soleados, altas temperaturas que afectarían los cultivos anuales y perennes de la provincia.