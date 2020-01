Luna, la joven promesa de la música irigoyense, grabó su primer CD

Viernes 31 de enero de 2020

Luna Ledesma es una joven artista irigoyense de 15 años que a fines de octubre último lanzó su primer trabajo discográfico denominado Hasta la luna, que cuenta con diez canciones de su autoría.

Este objetivo lo logró tras varios años de trabajo y recorrida por los escenarios de la región y fue así que en marzo de 2019 fue la ganadora del concurso Nuestros Talentos Misioneros, programa del Instituto Provincial de Loterías y Casinos (Iplyc) que le dio la oportunidad de grabar un CD con 300 copias y un videoclip mostrando los distintos paisajes con que cuenta Bernardo de Irigoyen.

Tras ese primer trabajo grabado y hacerse más conocida, a la joven artista le fueron surgiendo invitaciones a distintos puntos de la provincia para mostrar su música y así seguir sumando experiencia y crecimiento profesional.

Esta joven promesa de la música local viene perfeccionándose desde muy pequeña, pero en los últimos tres años tuvo un crecimiento a pasos agigantados a través de sus recorridos por varios escenarios de la zona, llevándose el aplauso y el cariño de la gente en cada presentación.

En dialogo con El Territorio, Luna contó que todo empezó cuando ella era muy chica. “Un día, en el cumpleaños de mi abuelo, mis primos, que tenían un grupo musical, me invitan a acompañarlos a ellos en el canto, y aunque en ese momento no sabía tocar, me quedé ilusionada con la guitarra de mi primo. Después de un tiempo llega a casa mi abuelo paterno con una guitarra criolla que me la regala y ahí entré a estudiar al Centro de Educación Musical (Cemu) de Irigoyen, donde aprendí mucho”, señaló.

Mientras siguió indagando e investigando sobre música al tiempo que logró perfeccionarse en una institución brasileña. “Ahí pude reunir todo lo aprendido y perfeccionarlo un poco más”, comentó.

Además sostuvo que el 2019 fue uno de los años más felices para ella ya que logró consagrarse ganadora del concurso de nuevos talentos. “Estoy muy agradecida al municipio y todos los organizadores del evento y también a mi familia por el apoyo y el acompañamiento de siempre”, dijo feliz.

Luna relató además que para este año proyecta afianzarse en la música y lograr tener presencia en otros escenarios de la provincia. Entre sus preferencias musicales se destacan el rock y el folclore y en cuanto a su futuro musical su sueño es ser reconocida a nivel nacional e internacional y algún día poder cantar frente a miles de personas.