Lula da Silva: “El capitalismo tiene los días contados”

Sábado 2 de mayo de 2020

El ex presidente de Brasil Luis Inácio Lula da Silva expresó en el Día Internacional de los Trabajadores su “solidaridad con todas las víctimas del coronavirus y con todos los trabajadores y trabajadoras que están luchando para salvar vidas en el mundo” y deseó que “después de la tragedia de la pandemia, el colectivo triunfe sobre el individuo y la generosidad sobre el lucro”.

En un video de más de cuatro minutos subido a YouTube, el ex mandatario y líder del Partido de los Trabajadores (PT) dijo que un “virus desconocido logró cerrar fronteras, encerrar a más de tres mil millones de seres humanos en sus hogares y cambiar radicalmente la vida de cada uno de nosotros”.

“Estamos viviendo los días más oscuros de nuestra historia”, indicó.

Sin embargo, Lula señaló que “la historia enseña que las grandes tragedias tienden a ser parteras de grandes transformaciones”, al tiempo que son “grandes reveladoras”.

La tragedia del coronavirus “dejó al capitalismo desnudo” y “sacó a la luz una vedad incuestionable: lo que sustenta al capitalismo no es el capital, somos nosotros, los trabajadores”.

Según Lula, los principales diarios económicos y la literatura económica mundial coinciden hoy en una realidad, que “el capitalismo tiene los días contados y está moribundo”.

El ex presidente señaló que está en manos de los trabajadores construir un mundo nuevo.

“Un mundo en el que se respeten las diferencias entre los demás, un mundo en el que todos, absolutamente todos, tengan las herramientas para emanciparse de cualquier tipo de dominación o de control”.

El ex presidente aclaró que su mensaje no buscaba reprocharle al actual mandatario, el ultraderechista evangelista Jair Bolsonaro, no haberse conmovido por los más de 6 mil brasileños muertos a raíz de la pandemia de coronavirus y sus medidas de contención sanitaria, tan magras como desafortunadas.