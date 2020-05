¿Lukas Podolski a Boca?: el futbolista alemán “tiene ganas”

Martes 12 de mayo de 2020

Los pases de Daniele de Rossi (Boca) y Emanuel Adebayor (Olimpia de Paraguay) demostraron que el fútbol sudamericano puede ser un destino interesante para las estrellas. Por eso, en las últimas horas, salió a la luz la posibilidad de que el alemán Lukas Podolski vistiera la camiseta del Xeneize.El representante e intermediario Rodrigo Codas señaló que no vería descabellada la llegada del delantero teutón al Xeneize. “No veo como algo imposible que Boca pueda traer a Podolski, quedamos en hablar a mitad de año. Boca es el club de mayor referencia en Sudamérica, acá no va a venir de paseo”, indicó el representante que fue parte esencial de la llegada de Emanuel Adebayor a Olimpia.“Si Podolski está dispuesto a hacer un esfuerzo, los números para Boca no serían imposibles”, agregó Codas.