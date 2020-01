Luisana disfruta del invierno canadiense

Domingo 19 de enero de 2020

Durante la década de amor que lleva con Michael Bublé, Luisana Lopilato formó una familia, aprendió inglés, se adaptó a la vida nómade... y a los fuertes cambios de temperatura. Un ejemplo de esto último fue el divertido posteo que hizo en Instagram, “Helada” y “Yo me divierto con tan poco”, fueron las frases con las que la actriz, mamá de Noah, Elías y Vida, ilustró las imágenes de su placentero día de invierno, jugando con la nieve. “Así estamos, siempre en familia, disfrutando. Si no me creen, miren el fantástico hombre de nieve que armamos”, cerró.