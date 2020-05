Lugares comunes

Viernes 29 de mayo de 2020

Por Martín Rodríguez Historiador



La historia de la democracia es mesiánica: camina siempre hacia adelante. Un componente clave de la misión de las urnas es “la ampliación de derechos”. Más libertades, más derechos. Desde los escritos en piedra hasta algunos más en la arena. Desde los obvios hasta los no tan obvios. Ley de divorcio, fin del servicio militar obligatorio, fin de los edictos policiales, matrimonio igualitario, la promesa de la legalización del aborto o el “no a la represión de la protesta social”. Diríamos: los saltos cuánticos no siempre se pueden dar para alterar la relación Estado-economía, en muchos casos, por eso, los gobiernos siempre anotan sus “hitos” ahí, sobre esa “ampliación”, sobre ese “margen posible”. Esa letra cívica. Sociedad y Estado.

La cuarentena parece que en su éxito incuba su límite: porque lógicamente acumula problemas económicos, sociales y la angustia, esa palabra que no puede ser subestimada. Lo vemos. La cuarentena produce conflictos, no sólo los de la economía; en los extremos: la violencia familiar, la violencia de género. “Uno a veces está solo, pero a veces está más solo”, escribió Idea Vilariño. Hay cierto matete que agita fantasmas macartistas y teorías conspirativas, “vienen por mis derechos”. Vemos y leemos a diario. Y la cuarentena produce información: al Estado y a nosotros sobre nosotros mismos. Vamos a saber más. Y pese a todo, por ahora, la sociedad mantiene la cuarentena, y los niveles de aprobación de Alberto Fernández, simultáneos a los problemas, así lo certifican. Sirvió para lo que dijeron que servía, para ganar tiempo. Fue un pacto sin trampa, un acuerdo sencillo de las máximas figuras del Estado: darse tiempo para no correr el virus de atrás. “Dentro de la cuarentena todo, fuera de la cuarentena nada”, pero con muchas cuarentenas a la vez. Es vox pópuli que va mutando por abajo. Se cumple y se flexibiliza, las dos cosas al mismo tiempo muchas veces en la mente de las mismas personas.

Estos meses pusieron en la superficie lo que no se ve: el núcleo de la economía real. Los que se anotaron y no entraron al IFE, los nuevos-nuevos pobres, la roca de los informales, el que va de San Fernando a Capital a hacer trabajos de mantenimiento en un departamento, la depiladora, el peluquero, el paseador de perros, todo ese infinito mundo en el que entran todos los mundos de una economía privada. Los que no serían “esenciales”: muchos invisibles a los ojos del Estado. ¿Qué sabía el Estado de la sociedad antes de la pandemia? ¿Qué sabe ahora?

Y entonces el respeto a la cuarentena en estos meses, ¿de qué está hecho? Pensemos el concepto que acuñó Sebastián Carassai en ‘Los años 70 de la gente común’: la superstición cívica. La idea de que la gente piensa que el Estado sabe por qué lo hace. Y eso autoriza una doble certeza: acepta que el Estado le produzca “daños colaterales” y a la vez sabe que es al Estado al que le va a reclamar la reparación de esos daños. La sociedad que aceptó masivamente esto es la que hace bruxismo con esto: el sueño pesado de lo que viene cuando “esto termine”. Es una sociedad que ya no será solamente explicada por la herencia macrista (y en eso una parte del macrismo apuesta fichas desesperadas, a que algunos digan “en el 2019 estábamos mejor”). Como si la cuarentena fuera el sueño húmedo de un supuesto peronismo que quiere consumar su orden sin economía. Un orden hecho de puro Estado. Y el riesgo está latente en algo: en que todas las “miserias capitalistas” que vemos a diario (los despidos, las suspensiones, que sólo el 30% aún le pagan a las trabajadoras en casa de familia, etcétera), se hacen bajo el manto de esta “cuarentena obligatoria”. Al estado de excepción, miles de excepciones privadas. Así, se acumulan facturas que tocará pagar. Y todos volverían a las calles con el bastón de mariscal de sus derechos. Porque en Argentina tirás una semilla y crece un jacobino. El mismo Estado que hoy prioriza riesgos, será el mismo que priorizará soluciones mañana. Ni todo cambia, ni volverá la exacta “normalidad” que dejamos en pausa. Movimiento. La cuarentena modela la sociedad que viene. La sociedad modela la calle que viene. La política deberá modelar el Estado que viene.

Vanguardia y retaguardia. Esta cuarentena abrió un desafío mayor de la democracia y del Estado. Como si toda la inversión desde 1983 fuera puesta a prueba aquí y ahora. De ahí también el “eco” alfonsinista que se desprende de Alberto Fernández. Es consciente y deliberado, y quizá también sea inconsciente u orgánico: busca en las raíces del viejo caudillo radical la lengua del entendimiento básico, el grado cero que pone a la Argentina por encima de sus dilemas y tensiones. La democracia fue una inversión pública llena también de desgracias, omisiones, faltantes, deudas, represiones, pero también un Estado que se construyó de cara a la sociedad civil y que lograba sus epifanías ahí, en ese cruce. Sociedad y Estado, dos cosas distintas, pero nunca asuntos separados. ¿Y cómo se salvan? ¿Cuánta autoridad tiene y puede el Estado sobre esa sociedad? Todas las nuevas épocas, los nuevos órdenes, se fundan desde la radicalidad, cuando lo que estaba dado se desacomoda. A Alberto Fernández le tocó ser el presidente de la pandemia. Iba a ser el presidente después del macrismo, el presidente de la deuda externa e interna, pero es el presidente de esta “batalla global” que nacionalizó todo. Eligió un camino para afrontarla, y se puso al hombro ese camino. También, como Alfonsín, llevará en el cuerpo la época. Todos podremos huir, dejarla atrás. Pero Alberto siempre será el presidente de este tiempo de grandeza.

Tal vez este sea el mayor desafío de la autoridad democrática desde 1983 y en las condiciones todavía irrenunciables del “consenso alfonsinista”, en palabras de Marcelo Leiras. El primero es el de la muerte. En Argentina hasta ahora fuimos más indolentes con la miseria que con la muerte. Con una pila de pobres que con una pila de ataúdes. El “no matarás” que con sangre, sudor y lágrimas le hicimos firmar al Estado es también un “no nos dejarás morir”.