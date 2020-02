Lugar para quien quiera

Martes 11 de febrero de 2020

“Es una comparsa inclusiva. No le cerramos las puertas a nadie”. Así se definen en Beisha Carioca, agrupación de Itaembé Miní que este fin de semana volverá a participar de los corsos posadeños. Niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, todos tienen lugar con la consigna de divertirse, socializar, pero también “mostrarle a la sociedad que no es malo el carnaval, sino que es gente de bien”. Por eso no se permiten alcohol ni drogas, a fin de proteger especialmente a los más chicos. Cosiendo, bordando, ensayando ritmos y pasos, pero también participando de encuentros de contención, los integrantes de la comparsa anoche volvieron a practicar en su barrio con la idea de deslumbrar y contagiar a toda la ciudad.