Luego de tres días, Misiones sumó dos nuevos positivos - El Territorio Misiones

Sábado 12 de septiembre de 2020

Después de tres días consecutivos sin reportar nuevos contagios de Covid-19, el parte epidemiológico del Ministerio de Salud Pública notificó dos contagios en la jornada de ayer. Así, el total registrado hasta el momento ascendió a 63, de los cuales 52 se recuperaron y tres fallecieron.Ahora, con los dos últimos, la provincia tiene ocho personas con el virus activo, de los cuales cinco son de Puerto Iguazú y uno de ellos se encuentra internado.En cuanto a los nuevos casos, se trata de dos residentes de la Ciudad de las Cataratas. Uno es un paciente de sexo masculino, de 66 años de edad. “Con comorbilidades, nexo epidemiológico en estudio. Se encuentra en aislamiento domiciliario bajo medidas de bioseguridad. Puerto Iguazú”, detalló el parte.En tanto, el otro positivo es una mujer de 37 años de edad, también con comorbilidades y nexo epidemiológico en estudio. Está aislada en su domicilio bajo medidas de bioseguridad.Fuente de Salud Pública consultadas por El Territorio confirmaron que los infectados no son familiares y que por el momento el Parque Nacional Iguazú seguirá abierto como hasta ahora.Según los datos del Ministerio de Salud Pública, la Ciudad de las Cataratas contabilizó doce casos positivos desde el inicio de la pandemia. Además, de acuerdo a la lectura de la información oficiales, los cuatro últimos casos de la provincia son de Iguazú.El primero fue un hombre de 27 años, el 28 de marzo, y tres días después -el 31 de marzo- se sumó una mujer de 56 años. Luego, el 28 de abril, una niña de 4 años se convirtió en la tercera infectada en Puerto Iguazú y un día después se supo que un hombre extranjero había contraído el virus.El siguiente caso positivo en esa ciudad se registró el 5 de junio y se trató de una mujer de 58 años; y ese mismo mes, el 24, se sumó a la lista un paciente masculino. Cinco días después, el 29, hubo otro caso: un joven de 26 años.No hubo más positivos en Iguazú hasta este mes, cuando el 4 de septiembre se dio a conocer sobre un hombre de 59 años de edad que había contraído el virus.Y los cuatro últimos: el 7 de septiembre, un hombre de 41 años de edad, integrante de la Policía; y ese mismo día otro hombre de 61 años de edad, por el momento el único internado en la provincia, quien cumple esquema terapéutico en el Samic de Iguazú y recibió tratamiento con plasma.Finalmente, los dos últimos casos de Puerto Iguazú son los de ayer.En la jornada del miércoles, un camionero con domicilio en Foz do Iguazú, Brasil, que presentaba síntomas fue hisopado en Puerto Iguazú y dio positivo, pero fue trasladado al nosocomio de su ciudad de origen, dato confirmado por el gobernador Oscar Herrera Ahuad.Por protocolo, las personas del sector de carga y migraciones que mantuvieron contacto con el camionero, fueron aisladas y son monitoreadas por el Ministerio de Salud. Sin embargo, teniendo en cuenta que los dos últimos casos aún están en estudio para establecer el nexo epidemiológico, en principio no tendrían relación con el camionero.Además de los casos positivos hasta el momento, se realizaron 68 hisopados en la localidad de Santo Tomé, provincia de Corrientes.Ayer se conoció un nuevo contagio -con lo que suman ocho en total- en la ciudad y corresponde a un menor de ocho años que reside en la ciudad de Santo Tomé.“El chico se encuentra en buen estado de salud y está siendo monitoreado por el equipo médico local”, comentó la directora de Epidemiología, Angelina Bobadilla.