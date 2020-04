Luego de 30 años, Ricardo La Volpe le puso punto final a su carrera como DT: “Me cansé”

Viernes 24 de abril de 2020

No va más para Ricardo La Volpe. A los 68 años, el Bigotón anunció que dejará de ser entrenador luego de 30 años de trayectoria en los que dirigió a 14 equipos y dos selecciones.

“Estoy eligiendo ser director deportivo, me cansé de dirigir”, dijo La Volpe en una entrevista con Espn en la que anunció que le pone punto final a su extensa carrera como DT.

”Ya me pasó la edad, me pasó esa presión, me cansé y no me llevo bien con los periodistas ni con los profesionales”, expresó La Volpe sobre los motivos que lo llevaron tomar la decisión.