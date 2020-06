Luego de 3 días se normalizó el servicio de agua en el barrio 80 Viviendas de Oberá

Lunes 1 de junio de 2020 | 22:00hs.

Desde el sábado, vecinos de Villa Svea, sufrieron el corte del servicio de agua potable y no encontraron respuesta hasta este lunes, donde luego de intensos trabajos de búsqueda y maniobras, personal de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (Celo) logró localizar una obstrucción en un caño de hierro de la red de distribución que alimenta distintos barrios de la ciudad de Oberá , entre ellos: Villa Svea, 80 Viviendas, 29 Viviendas, ex Copisa. Se realizaron las tareas correspondientes para revertir la situación y lograr la paulatina normalización del servicio.El Gerente del Sector de Agua Potable y Saneamiento de la cooperativa, Julián Duprat explicó que el Personal de Redes de Agua Potable realizó un arduo trabajo para devolver el servicio a los barrios afectados. "Fue muy dificultoso dar con el problema, no solo por la gran extensión de la zona , sino porque no había ninguna señal que posibilitara evidenciar dicho inconveniente interno", dijo y agregó que "los trabajadores debieron recorrer el lugar varias veces y analizar alternativas hasta poder encontrar la causa y lograr la tan esperada solución".