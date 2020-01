Luciana Aymar presentó a su hijo Félix

Lunes 6 de enero de 2020

Luciana Aymar vive horas felices con el nacimiento de Félix, fruto de su vínculo con su pareja, el ex tenista chileno Fernando González. La mejor jugadora de hockey sobre césped de la historia anunció en las redes sociales que dio a luz el 31 de diciembre en Rosario.La ex capitana de la selección, bicampeona mundial y con cuatro medallas olímpicas, contó que su hijo nació por cesárea el 31 de diciembre: “Me tuvieron que internar el 25 de diciembre por un cuadro de presión alta, lo que hizo que se adelantara el parto por la salud de Félix y la mía”.El parto fue en Rosario y no en Chile, como estaba previsto si no se hubiera adelantado. Félix nació prematuro y con un peso de 1 kilo y 600 gramos, por lo que están internados en el Sanatorio de la Mujer. ”Estos días fueron de muchas emociones, mucha incertidumbre y por supuesto mucho miedo. Hoy lo puedo contar con mi corazón explotado de emoción porque Félix está muy bien y nosotros somos dos padres babosos y felices.Todavía creo no soy consciente de todo lo que atravesamos estos días en el sanatorio”, completó Lucha en Instagram en una publicación el sábado junto a una foto con su bebé.En una entrevista reciente a la revista Hola!, Aymar contó lo que le costó quedar embarazada: “Tener un hijo fue algo bastante hablado desde que nos conocimos con Fer. Pero cuando decidimos empezar a buscar, costó más de lo que habíamos pensado. Fue una locura. No tengo problema en decir que me resultó difícil quedar embarazada, aunque hay otras cosas que me las voy a guardar. Sí te cuento que me hice un montón de estudios”.