Lucha contra el cáncer de mama

Miércoles 12 de febrero de 2020

Por Rubén Emilio Tito García





Entrevista al doctor Eduardo Domingo Carrozzo, cirujano emérito, el 4 de febrero pasado, fecha en que la Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional Contra el Cáncer, celebran cada año el Día Mundial contra la enfermedad.





No sé exactamente qué día fue. Ella amantaba a nuestra hija más pequeña, breve instante de felicidad en que todo era alegría en nuestras vidas, y la vida misma nos sonreía. Después de terminar de alimentarla mirándome a los ojos me dijo: -estoy notando al tocarme un pequeño nódulo en el borde externo de la mama derecha, pero no te preocupes- agregó.

De golpe sentí escozor seguido de la rara sensación de que el mundo daba vueltas y ya no estaba allí. Los recuerdos se agolparon en mi mente de cosas que creí olvidadas y recordé. Recordé el día cuando mi madre preguntara ingenuamente: ‘¿hijo, vos que sos médico, fijate qué es esto?’, mostrándome una mama.

Yo me acababa de recibir y no tenía la más mínima idea, pues jamás había revisado glándula mamaria alguna. Todavía recuerdo (aunque pasaron más de 40 años) que esa fue la primera vez en palpar un nódulo de aproximadamente 5 centímetros de circunferencia no desplazable y que invadía la piel adhiriéndose a los planos profundos. Luego supe que era un cáncer avanzado, enfermedad maligna que se llevó a mi madre en pocos años más. Además, decidí ese mismo día que ginecología no sería nunca mi especialidad y mucho menos mastología.

-No te preocupes- me dijo mi señora en aquel momento, -mañana tengo consulta con el ginecólogo y veremos-.

Así fue, pero hasta el día de hoy no quiero recordar lo que se desató en mi espíritu a partir de allí. La incógnita de la primera consulta, la primera biopsia, la espera por días de los resultados e imprecisiones cuando las hubo. Sin resultados ciertos, los colegas no sabían qué decir cuando ya sospechaban que fuera maligno.

-Hay que consultar con equipos más especializados- decían. Y luego fueron semanas de angustia hasta que se decidió operarla con la finalidad de realizar nueva biopsia y saber exactamente lo que estaba pasando. Después vinieron nuevas cirugías, nuevas biopsias, vaciamiento axilar y nuevas esperas, esta vez con resultados alentadores, aunque habrá que esperar por tiempo más, expresaban los especialistas, porque tendrá que hacer tratamiento con drogas por tiempo prolongado y el futuro dirá hasta cuándo y cuándo terminará esto. Fueron instantes de silencios, muchas palmadas de aliento y de muchos años por venir de procedimientos que ella se bancó siempre sin pedir nada a cambio, sólo ayuda para nuestros hijos pequeños.

A partir de allí tuvimos apoyo de muchas personas generosas y de los amigos. Pero lo más importante fue que ella decidió ayudarse en no decaer y hacer caso a cuantas indicaciones recibió de los médicos que la trataron, jamás cuestionó ni desobedeció ninguna indicación facultativa.

Por todo esto y cuando los recuerdos asoman a mi mente, mi esposa se transforma en ídolo por su estoicidad y constancia. Y sirve de ejemplo para decirles a las personas portadoras de lesiones cancerosas que todo su entorno familiar y los amigos deben saber, porque acompañarán en mantener alta la moral como los médicos que se siempre están y ayudan con sus consejos. Pero también entender que hay una sola cosa que todos saben y callan, “quien debe luchar sos vos, sólo vos el que se morirá si no hacés lo que tenés que hacer, y serás vos el que se curará si lo hacés bien”.

Y ella hizo exactamente eso, por eso la señalo de ejemplo en primer lugar para nuestras hijas, después para las hijas de amigos y familiares. Realizó todas las indicaciones respetando a pie juntillas las consignas que le iban dando los oncólogos que la trataron, cumpliendo los tratamientos indicados y mucho más. Y hoy, 25 años después, muestra su brazo derecho vaciado de ganglios, que se infecta cada tanto, como el estandarte de una victoria que nadie festejó pues sólo ella sabe el trajín rutinario de todo lo que le costó, y sabe cuántos viajes tiene ese brazo, cuantas noches de angustias pero también mañanas de alegría por los buenos resultados obtenidos.

Sólo me resta un consejo a las mujeres: cuando sientan un nódulo en las mamas, urgente hacerse biopsia y jamás dejar para otro día. Los días corren y puede ser fatal.