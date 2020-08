Losardo rechazó las críticas a la reforma judicial

Jueves 6 de agosto de 2020

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, rechazó ayer los cuestionamientos de algunos sectores políticos hacia el proyecto de reforma judicial y sostuvo que “hablar de impunidad es no haber leído” la iniciativa presentada la semana pasada por el gobierno nacional.“Hablar de impunidad con esta reforma es no haberla leído, y también es ofensivo. No solamente no se está construyendo sino que se está destruyendo”, aseveró la ministra en diálogo con la radio online Futurock.Losardo, que el martes defendió el proyecto en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado, sostuvo ayer que la iniciativa “se puede debatir y que se enriquezca”, pero consideró que “lo demás es oposición pura, es entorpecer, y no es lo que se necesita hoy en el país y para la democracia”.El proyecto enviado la semana pasada a la Cámara alta busca la reorganización y competencia de la Justicia Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias.La audiencia llevó más de cuatro horas y tuvo algunos fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición cuando los integrantes de Juntos por el Cambio cuestionaron la oportunidad de enviar el proyecto en el contexto de la pandemia de coronavirus y quisieron saber cuál era el costo de aplicar los cambios en la administración de justicia.Además, la Coalición Cívica presentó una denuncia penal por presunto “abuso de autoridad” del presidente Alberto Fernández ante la designación en el Consejo Consultivo del Poder Judicial de Carlos Beraldi, quien también oficia de abogado particular de la vicepresidenta Cristina Fernández.“Quiero confesarles que pensé que esto sería un error”, sostuvo ayer Losardo al ser consultada al respecto, y agregó: “me llamó la atención porque la denuncia no tiene ninguna base salvo alguna cuestión mediática, pero no entiendo cuál es el delito”.En ese sentido, la ministra agregó: “No sé si se llega a entender qué es una comisión: el Presidente nombra a 11 personas -Beraldi es uno de ellos- para que lo asesoren en distintos temas, elaboren dictámenes, pero no es vinculante”.