Martes 19 de mayo de 2020

María Eva Duarte forma parte de la tercera generación familiar de vendedores en el Mercado Modelo. Su vida entera se erigió sobre los cimientos del popular negocio posadeño, donde vende indumentaria. En diálogo con El Territorio, expresó su emoción al volver a trabajar luego de dos meses.“Son sensaciones encontradas, como primer día podemos decir que hubo gente. Estamos todos muy emocionados, tanto los locatarios como los clientes que vinieron. Estamos trabajando al 30 por ciento, cumpliendo con todas las normas vigentes, la gente respeta y responde. Vamos despacito, como todo”, comenzó explicando.Y detalló: “Yo tengo 60 años de trabajar en La Placita, soy la tercera generación. Esto es la primera vez que pasa a nivel mundial y nosotros no quedamos afuera, es una experiencia nueva y de la cual tenemos que sacar muchas cosas positivas. A todos nos enriquece como personas y nos demostramos lo capaces que somos de subsistir a las necesidades que esto generó”.Así, mientras acomodaba la ropa para la venta, no dudó en transmitir sus sentimientos más profundos: “Nosotros, los trabajadores de la Placita, somos guerreros de la vida, superamos todas las batallas que tuvimos en el camino y lo seguiremos haciendo porque somos gente de trabajo, así que cuando hay lo disfrutamos y cuando no hay tratamos de seguir adelante”.Además, afirmó que, sobre todo en horas de la mañana, hubo fila para ingresar, “y eso a nosotros nos hizo mucho bien y nos da más entusiasmo para seguir y hacer las cosas bien para que sigamos trabajando. Los clientes responden a las consignas y nosotros también para que esto sea posible”.Por su parte, Miriam Acosta, coincidió en que están “felices todos con mis compañeros que estamos en la lucha. Fue algo impensado, no estoy en desacuerdo con las medidas que se tomaron, porque fueron para cuidarnos, pero fue muy duro. Nosotros vivimos el día a día, esto es como volver a nacer”.Sin embargo, asumió que la pandemia los obligó a reinventarse para no caer.“Estoy agradecida porque la gente siempre nos tiene en cuenta, a la mañana había mucha gente esperando y no hubo inconvenientes, está todo bien organizado”, concluyó.