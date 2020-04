Los talleres de VTV volvieron a atender con protección y horario corrido

Lunes 27 de abril de 2020 | 09:43hs.

Los talleres habilitados para la Verificación Técnica Vehícular (VTV) retomaron el trabajo en la mañana de este lunes, y lo hicieron con un protocolo que indica que el horario de atención será de corrido desde las 8 hasta las 16, además de que clientes y operarios deberán usar protección y que los clientes no deberán bajarse de los automóviles para ser atendidos.





Ramón Gómez, profesional a cargo del taller de VTV El Zaimán explicó que al llegar al lugar el cliente no debe descender del auto, ya que los operarios se acercarán al vehículo a solicitar la documentación y a explicar como es el procedimiento. “Lo que le pedimos a los clientes es que vengan con barbijo”, aclaró Gómez, que además explicó que una vez terminado el proceso de control de cada vehículo, el personal del taller acercará a las ventanillas del auto la documentación y lo necesario para el pago por el servicio. “Lo que pedimos es que no se bajen del auto”, explicó.





“Volvemos después de un receso prolongado, con medidas de seguridad para el personal y el usuario”, afirmó Gómez quien además indicó que se atiende de 8 a 16 horas y que por ahora “la entrada del personal a cada vehículo, por el momento no está implementado todavía, pero lo estamos analizando”, informó sobre la posibilidad de que el personal ayuda en la línea de control a los clientes que tienen algún inconveniente en el manejo de su automóvil.













“La ciudadanía está consustanciada con este problema, y entienden que la prevención es para ambos. Y entienden que todos los cuidados que podemos tener nos ayudan a todos”, explicó Gómez, quien además recordó que los plazos de vencimiento están prorrogados, por lo que una VTV vencida, en estos días, no significa una multa. No obstante ello, invitan a ponerse al día para que al finalizar la cuarentena no se tengan problemas.