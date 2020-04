‘Los Stones’ sorprendieron con nueva canción

Viernes 24 de abril de 2020

Los Rolling Stones volvieron a encontrar la fórmula para alegrar a sus seguidores en todo el mundo, después de verse obligados a suspender su gira internacional a causa de la propagación del virus Covid-19.

Para sorpresa de muchos, lanzaron un tema inédito después de ocho años. Si bien, la banda hacía mucho tiempo no se dedicaba a producir material nuevo, seguían llegando al público a través de giras internacionales y shows.

De todas maneras, la alegría de los fans al escuchar un nuevo single de la mítica banda, explotó en las redes sociales.

El sencillo que titularon “Living In A Ghost Town” (Viviendo en una ciudad fantasma), muy acorde a los tiempos que corren, es una composición firmada por Mick Jagger y Keith Richards, que lleva a todos a suponer que ambos se inspiraron en el contexto actual para darle forma a la poesía.

“Los Stones estábamos en el estudio grabando material nuevo antes del confinamiento y había una canción que pensamos que resonaría en los tiempos en que vivimos ahora. Hemos trabajado en ella de forma aislada. Y aquí está, se llama Living In A Ghost Town, espero que les guste”, dijo el vocalista Mick Jagger.

“Vamos a resumir un poco esta larga historia -cuenta el guitarrista Keith Richards en un comunicado de prensa-. Grabamos esta canción hace más de un año en Los Ángeles para un nuevo álbum, algo que está en curso, y alguien nos dijo que era una basura. Pero con Mick decidimos que necesitábamos realmente volver a trabajar ahora en ella”, declaró el legendario músico.

Los Rolling Stones fueron noticia mundial tras su participación en el evento solidario One World: Together At Home, en el que interpretaron cada uno desde sus hogares “You Can’t Always Get What You Want”.